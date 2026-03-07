Red Bull schendt avondklok in Australië na schade Verstappen en problemen Hadjar
Red Bull Racing heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de avondklok geschonden tijdens de F1 Grand Prix van Australië. De Oostenrijkse formatie was genoodzaakt om langer door te werken aan de bolides van Max Verstappen en Isack Hadjar na een moeizame eerste trainingsdag in Melbourne. Omdat het de eerste keer is dat de renstal dit seizoen de regels overtreedt, volgt er geen straf van de FIA.
De hoofd van de technische afdeling van de FIA, Jo Bauer, bracht op zaterdagochtend een rapport naar buiten waarin de overtreding werd bevestigd. "Gisteravond was teampersoneel van Red Bull Racing, dat betrokken is bij het overzien van de werkzaamheden van de auto's, binnen de grenzen van het circuit aanwezig tijdens de periode van twaalf en een half uur die begon om 21:00 uur [lokale tijd] op 6 maart, vijftien en een half uur voor de geplande starttijd van de derde vrije training, en eindigt drie uur voor de geplande starttijd van de derde vrije training om 09:30 uur op 7 maart", zo valt te lezen in het officiële document.
Schade aan de vloer van Verstappen
De extra werkuren waren hard nodig na een vrijdag die voor Verstappen verre van vlekkeloos verliep. Hoewel de viervoudig wereldkampioen in de eerste training nog de derde tijd klokte, ging het in de tweede sessie mis. De Limburger viel in het begin van de training stil aan het einde van de pitstraat en verloor daardoor een halfuur aan kostbare rijtijd. Later in de sessie schoot hij in bocht 10 door het grind, wat volgens hoofdengineer Paul Monaghan leidde tot significante schade aan de vloer van de RB22.
Hadjar worstelt met schommelingen in energiemanagement
Niet alleen aan de kant van Verstappen was er werk aan de winkel voor de monteurs. Ook diens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar kende een uitdagende start van zijn debuutweekend bij de hoofdmacht. De jonge Fransman klaagde over de werking van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron. Door schommelingen in het energiemanagement moest hij zijn rempunten gedurende de trainingen constant aanpassen, wat de voorbereidingen op het Albert Park Circuit bemoeilijkten. Het team zou de nachtelijke uren gebruikt kunnen hebben om de softwarematige en technische problemen te onderzoeken en op te lossen.
Teams mogen gedurende het seizoen vier keer de avondklok negeren om aan de auto's te werken zonder dat dit direct tot een sanctie leidt.
