Vorig seizoen vond er een grote wisseling van de wacht plaats bij Red Bull Racing, waar Christian Horner de laan uitgestuurd werd en Laurent Mekies aan het roer kwam. Driekwart jaar later is het inmiddels duidelijk dat Max Verstappen zich een stuk comfortabeler voelt met de weggevallen 'excuuscultuur'.

Het vertrek van Horner bij Red Bull Racing markeerde in 2025 het einde van een tijdperk binnen de Formule 1. De Brit stond sinds de oprichting van het team in 2005 aan het roer en speelde een belangrijke rol in de groei van Red Bull tot een van de succesvolste teams in de sport, met meerdere wereldtitels bij zowel de coureurs als de constructeurs. Na een moeilijke seizoensstart en toenemende interne spanningen besloot het team echter een nieuwe koers te varen. Als opvolger werd Mekies aangesteld. De Fransman, die eerder leiding gaf aan het zusterteam van Red Bull, kreeg de taak om het team opnieuw te stabiliseren en weer richting de top van de Formule 1 te leiden.

Excuuscultuur

Inmiddels zijn we een ruime periode verder en lijkt de rust wedergekeerd binnen kamp Red Bull. Het zorgt met name voor tevredenheid bij Verstappen, die zijn lol binnen de formatie teruggevonden lijkt te hebben én zich eindelijk weer gehoord voelt. Dat meldt De Telegraaf. "Waar de leiding van Red Bull ook van af wilde – zo wordt duidelijk uit een rondgang langs meerdere betrokkenen – is de excuuscultuur. Nu lijkt de algemene consensus dat er minder naar excuses wordt gezocht, maar vooral naar verbeteringen en oplossingen wordt gekeken. Een gedachte waar Verstappen goed bij gedijt. Want hij streeft altijd naar perfectie, of iets wat daarop lijkt", zo schrijft het medium.

Niet eerder meegemaakt

Met name dat betere luisteren en de leiderschapsstijl van Mekies zijn dingen die Verstappen eigenlijk in zijn lange tijd bij Red Bull nog niet eerder mocht meemaken, zo meldt iemand uit de Red Bull-top: "Laurent stelt de juiste vragen, is een engineer en je kan hem niet voor de gek houden. Ook iemand als Max ervaart nu iets in het team wat hij eerder nooit heeft ervaren." Het betekent dat de viervoudig wereldkampioen zich een stuk beter voelt in de nieuwe koers die de Oostenrijkse renstal is gaan varen.

