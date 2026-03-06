close global

'Red Bull droomt stiekem van verlenging Verstappen door komst Mekies'

'Red Bull droomt stiekem van verlenging Verstappen door komst Mekies'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Eigenlijk al best een lange tijd gaan we er met zijn allen vanuit dat Max Verstappen aan het einde van 2028, wanneer zijn contract afloopt, de brui eraan geeft en vertrekt bij Red Bull Racing en ook de Formule 1. Door de recente ontwikkelingen binnen het team, droomt men echter stiekem om zijn contract toch nog een keertje te kunnen openbreken.

Verstappen is al jaren een van de belangrijkste coureurs in de Formule 1 en zijn contractsituatie staat regelmatig centraal in het nieuws. De Nederlander rijdt sinds 2016 voor Red Bull Racing en verlengde zijn contract na zijn eerste wereldtitel tot en met 2028. Daardoor lijkt zijn toekomst op papier voorlopig vast te liggen bij het team waarmee hij meerdere wereldtitels heeft gewonnen. Toch blijft er veel speculatie bestaan over zijn toekomst. In Verstappens contract zitten namelijk verschillende clausules die hem onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid geven om eerder te vertrekken. Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen overwegen om weg te gaan als de sportieve prestaties van het team tegenvallen of als hij niet hoog genoeg in het kampioenschap staat.

Serieuzer genomen

Ook weten we dat hij er geen geheim van maakt om redelijk op tijd te willen stoppen met de koningsklasse om nog andere avonturen te beleven in de racerij en meer tijd met zijn gezin te kunnen besteden. Zeker in de rommelige laatste anderhalf jaar bij Red Bull werd er hevig gespeculeerd over zijn zin om nog verder te gaan bij Red Bull en even leek zelfs Mercedes dichtbij zijn krabbel. Dat is inmiddels wel anders. Onder Mekies is de rust teruggekeerd. "Verstappen voelt zich serieuzer genomen, zeker met Mekies aan boord. En krijgt daarnaast de vrijheid om zijn klasse als coureur te etaleren in andere race-categorieën. Het is een van de redenen dat de Red Bull-top steeds vaker uitspreekt dat het verwacht dat de Nederlandse coureur nooit voor een ander team zal rijden in de koningsklasse van de autosport", zo schrijft De Telegraaf.

Contractverlenging

Het lijkt op dit moment nog ondenkbaar, maar volgens de ochtendkrant droomt de Oostenrijkse formatie achter de schermen inmiddels zelfs weer aan het verlengen van het contract van hun stercoureur: "Zijn contract loopt nog tot en met 2028. Achter de schermen hopen ze bij Red Bull stiekem dat hij er daarna nog een paar jaar aan vastplakt en zijn verbintenis dus wordt opengebroken en verlengd." Zover is het echter nog lang niet: "Zover is het nog lang niet en dat is allemaal nog toekomstmuziek, want het is ook de vraag hoelang Verstappen het nog naar zijn zin heeft in de koningsklasse. Uiteindelijk hebben hij en Red Bull maar één gezamenlijk doel en dat is winnen. Maar het grotere plaatje speelt ook een rol", zo wordt er besloten.

