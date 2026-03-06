Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië
Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië
De Grand Prix van Australië is op explosieve wijze begonnen en voor één deelnemer kunnen we dat letterlijk opvatten. Naast de seizoensopener van de Formule 1 is het Albert Park Circuit in Melbourne ook gastheer van de seizoensopeners van de FIA Formule 2 en FIA Formule 3, en de vrije trainingen verliepen daar niet voor iedereen van een leien dakje.
De eerste races van de Porsche Carrera Cup Australia en het Supercars Championship werden al op de donderdag verreden, en werden respectievelijk gewonnen door Clay Osborne en Brodie Kostecki. Op de vrijdagochtend werd er getraind in de F2 en F3. Gabriele Minì was het snelst in de Formule 2 met een rondetijd van 1:29.137, al viel de MP Motorsport-bolide wel stil aan het einde van de sessie. De vrije training werd tweemaal onderbroken met de rode vlaggen, eerst vanwege een crash van Cadillac F1-testcoureur Colton Herta en vervolgens voor Tasanapol Inthraphuvasak die eveneens in de bandenstapels terechtkwam.
Vlammen bij Red Bull-coureur
De vrije training van de Formule 3 werd eveneens niet volledig onder groen verreden. Crashes waren er niet, maar Mattia Colnaghi blies wel op spectaculaire wijze zijn Mecachrome V6-motor op. De in Italië geboren Argentijn voegde zich afgelopen augustus bij het juniorteam van Red Bull, maar het was een teleurstellende eerste officiële sessie voor hem in de Formule 3.
Ugo Ugochukwu stond uiteindelijk bovenaan de tijdenlijst in de F3-training met een 1:34.607 voor Brando Badoer, de zoon van voormalig Minardi- en Ferrari-coureur Luca Badoer.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams
- 2 uur geleden
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"
- Gisteren 21:24
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië
Azerbeidzjan grenst aan Iran: loopt deze F1-race ook gevaar door conflict in Midden-Oosten?
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen maakt zich op voor sessie om 6:00 uur
- 3 minuten geleden
Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'
- 18 minuten geleden
Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen
- 53 minuten geleden
FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert
- 1 uur geleden
Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams
- 2 uur geleden
Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari