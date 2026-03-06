close global

Herta during track walk in Melbourne

Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië

Herta during track walk in Melbourne — Foto: © IMAGO

Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De Grand Prix van Australië is op explosieve wijze begonnen en voor één deelnemer kunnen we dat letterlijk opvatten. Naast de seizoensopener van de Formule 1 is het Albert Park Circuit in Melbourne ook gastheer van de seizoensopeners van de FIA Formule 2 en FIA Formule 3, en de vrije trainingen verliepen daar niet voor iedereen van een leien dakje.

De eerste races van de Porsche Carrera Cup Australia en het Supercars Championship werden al op de donderdag verreden, en werden respectievelijk gewonnen door Clay Osborne en Brodie Kostecki. Op de vrijdagochtend werd er getraind in de F2 en F3. Gabriele Minì was het snelst in de Formule 2 met een rondetijd van 1:29.137, al viel de MP Motorsport-bolide wel stil aan het einde van de sessie. De vrije training werd tweemaal onderbroken met de rode vlaggen, eerst vanwege een crash van Cadillac F1-testcoureur Colton Herta en vervolgens voor Tasanapol Inthraphuvasak die eveneens in de bandenstapels terechtkwam.

Vlammen bij Red Bull-coureur

De vrije training van de Formule 3 werd eveneens niet volledig onder groen verreden. Crashes waren er niet, maar Mattia Colnaghi blies wel op spectaculaire wijze zijn Mecachrome V6-motor op. De in Italië geboren Argentijn voegde zich afgelopen augustus bij het juniorteam van Red Bull, maar het was een teleurstellende eerste officiële sessie voor hem in de Formule 3.

Ugo Ugochukwu stond uiteindelijk bovenaan de tijdenlijst in de F3-training met een 1:34.607 voor Brando Badoer, de zoon van voormalig Minardi- en Ferrari-coureur Luca Badoer.

Grand Prix van Australië Melbourne Formule 2 Albert Park Circuit Formule 3

