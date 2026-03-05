Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij Ferrari en de zevenvoudig wereldkampioen steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Na een openingsjaar bij de Italiaanse renstal dat gekenmerkt werd door voornamelijk diepe dalen, is de Brit vastberaden om dit jaar weer bovenop het podium te staan. Maar Hamilton weet ook dat er concurrentie is - en wijst naar het Red Bull Racing van Max Verstappen.

"Het doel is om te winnen", zo trapt Hamilton af bij de pers. Hoewel de motivatie om te winnen in het Ferrari-rood groter is dan ooit, kijkt Hamilton ook met een schuin oog naar de concurrentie. Tijdens de wintertests in Bahrein viel het hem op dat de krachtsverhoudingen aan de top van de grid nog niet volledig duidelijk zijn. Vooral de snelheid van zijn voormalige werkgever en het team van Verstappen viel hem op. "Mercedes ziet er bijzonder snel uit en ik weet niet helemaal zeker of we het volledige potentieel van Red Bull al hebben gezien", zo stelt Hamilton over de huidige stand van zaken in de paddock van Melbourne.

Artikel gaat verder onder video

Spanning rondom Red Bull Racing

De onzekerheid over de werkelijke snelheid van Red Bull Racing zorgt voor de nodige spanning in de aanloop naar de eerste Grand Prix in Melbourne. Hamilton merkt dat de gehele grid uitkijkt naar het moment dat de kaarten echt op tafel worden gelegd. "Het is dus allemaal erg spannend, maar ik weet dat ik in ieder geval een geweldige groep mensen achter me heb staan die zich volledig concentreren op het leveren van prestaties en het maximaliseren van elk weekend", klinkt het strijdvaardig uit de mond van de zevenvoudig wereldkampioen.

Lessen uit het verleden

Voor Hamilton en Ferrari is het zaak om de vorm van vorig jaar te verbeteren. In zijn debuutjaar voor de Scuderia wist de 41-jarige coureur weliswaar de sprintrace in China te winnen, maar in de hoofdraces bleef een podiumplaats buiten bereik. Volgens de Brit heeft het team uit Maranello die periode gebruikt om sterker te worden. "Ferrari heeft veel geleerd van vorig jaar", stelt hij vast. De focus ligt nu volledig op de nieuwe technische reglementen die dit seizoen van kracht worden.

Hamilton laat het slechte uit 2025 achter zich

De overgang naar een nieuw tijdperk in de Formule 1, met ingrijpende wijzigingen aan de motoren en aerodynamica, ziet Hamilton als een kans voor Ferrari om weer vooraan mee te strijden. "We laten het slechte achter ons en gaan verder met het goede. We zijn scherp, goed voorbereid en weten wat we moeten doen. We weten ook dat de nieuwe reglementen voor ons allemaal grote uitdagingen met zich meebrengen", zo legt de Brit uit.

AANBIEDING: Neem nu een Viaplay-abonnement zonder advertenties voor €14,92 per maand!

Verwachtingen hooggespannen rond Ferrari

Er wordt dit seizoen - in ieder geval op basis van de testweken in Barcelona en Bahrein - veel verwacht van Ferrari. De Italiaanse renstal maakte een ijzersterke indruk tijdens de voorbereiding, en dan met name in Bahrein. Ferrari oogde betrouwbaar en snel en leek ook de technische slimmigheidjes onder de knie te hebben. Zo rijden Hamilton en Charles Leclerc met een kleinere turbo, wat hen bij de starts een flink voordeel lijkt te geven. Ook verscheen Ferrari in Bahrein met een ronddraaiende achtervleugel. Of dit alles ook voor podiumplekken en zeges gaat zorgen, zullen we spoedig weten.