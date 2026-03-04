close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Piastri during FP2 in Melbourne

VIDEO | FIA heft avondklok op voor F1-race in Australië vanwege spanningen in Midden-Oosten

VIDEO | FIA heft avondklok op voor F1-race in Australië vanwege spanningen in Midden-Oosten

Vincent Bruins

De FIA heeft besloten om de avondklok in de aanloop naar de Grand Prix van Australië te annuleren vanwege overmacht. Door aanzienlijke verstoringen in het internationale reisverkeer vanwege de spanningen in het Midden-Oosten zijn verschillende teams in de problemen gekomen met het tijdig bereiken van Melbourne. Hierdoor zag de autosportbond zich genoodzaakt om in te grijpen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

FIA Grand Prix van Australië Melbourne Albert Park Circuit

Net binnen

Wat is super clipping? De nieuwe tactiek die Verstappen en co in F1 moeten gebruiken
Super clipping

Wat is super clipping? De nieuwe tactiek die Verstappen en co in F1 moeten gebruiken

  • 1 minuut geleden
Voormalig F1-teambaas Force India en Alpine aangesteld als CEO Van Amersfoort Racing
OTMAR SZAFNAUER

Voormalig F1-teambaas Force India en Alpine aangesteld als CEO Van Amersfoort Racing

  • 38 minuten geleden
'Alonso en Stroll de eerste uitvallers in Australië': zo zijn deze enorme problemen ontstaan
Aston martin en honda

'Alonso en Stroll de eerste uitvallers in Australië': zo zijn deze enorme problemen ontstaan

  • 1 uur geleden
Liberty Media geeft meer duidelijkheid over conflict Midden-Oosten: 'MotoGP in Qatar onwaarschijnlijk'
races in april

Liberty Media geeft meer duidelijkheid over conflict Midden-Oosten: 'MotoGP in Qatar onwaarschijnlijk'

  • 1 uur geleden
VIDEO | FIA heft avondklok op voor F1-race in Australië vanwege spanningen in Midden-Oosten
Curfew geschrapt

VIDEO | FIA heft avondklok op voor F1-race in Australië vanwege spanningen in Midden-Oosten

  • 2 uur geleden
'F1-teams en FIA in crisisberaad: schrappen van races wordt in Australië besproken'
Races in midden-oosten

'F1-teams en FIA in crisisberaad: schrappen van races wordt in Australië besproken'

  • 2 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
75.000+ views

'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'

  • 2 maart
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x