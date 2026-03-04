De FIA heeft besloten om de avondklok in de aanloop naar de Grand Prix van Australië te annuleren vanwege overmacht. Door aanzienlijke verstoringen in het internationale reisverkeer vanwege de spanningen in het Midden-Oosten zijn verschillende teams in de problemen gekomen met het tijdig bereiken van Melbourne. Hierdoor zag de autosportbond zich genoodzaakt om in te grijpen.

