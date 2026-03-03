'Ferrari heeft speciale achtervleugel niet meegenomen naar Australië'
'Ferrari heeft speciale achtervleugel niet meegenomen naar Australië'
De zeer opvallende achtervleugel van Ferrari, die het team liet zien in Bahrein, wordt toch niet meegenomen naar Australië, zo meldt Autoracer. Het team wil de achtervleugel nog wel inzetten, maar doet dit hoogstwaarschijnlijk later in het seizoen.
Tijdens de testweken in Bahrein monteerde Ferrari de achtervleugel op de wagen, die in zijn geheel ronddraait. Het effect zal positief zijn, anders monteren de monteurs hem niet op de auto. Toch was het een bijzonder aangezicht, aangezien deze techniek nog niet eerder op deze manier is gebruikt.
Achtervleugel blijft nog even in Italië
Het medium meldt dat de achtervleugel niet zal debuteren tijdens de Grand Prix van Australië. Daarbij zagen we in Bahrein een prototype van het ontwerp in actie. Het team zou achter de schermen het ontwerp evalueren en er wordt al gewerkt aan een verbeterde versie. De testresultaten waren positief en de Scuderia zou de achtervleugel hebben ingepland voor de Grand Prix van Canada, al wordt een debuut in Bahrein ook niet uitgesloten.
Gerelateerd
Net binnen
'F1 kampt met nachtmerrie na raketaanvallen Iran: Bahrein en Saoedi-Arabië op de wip'
- 5 minuten geleden
VIDEO | Aston Martin rijdt mogelijk alleen formatieronde in Australië | GPFans Special
- 35 minuten geleden
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthullen vliegreis boven Saoedi-Arabië
- 1 uur geleden
'Ferrari heeft speciale achtervleugel niet meegenomen naar Australië'
- 1 uur geleden
Norris prijst Russell, maar ziet ook andere kant: 'Hij is soms wat sneaky'
- 2 uur geleden
F1-teamleden arriveren in Melbourne na omwegen: 'Hebben er 30 tot 35 uur over gedaan'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari