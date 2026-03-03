De zeer opvallende achtervleugel van Ferrari, die het team liet zien in Bahrein, wordt toch niet meegenomen naar Australië, zo meldt Autoracer. Het team wil de achtervleugel nog wel inzetten, maar doet dit hoogstwaarschijnlijk later in het seizoen.

Tijdens de testweken in Bahrein monteerde Ferrari de achtervleugel op de wagen, die in zijn geheel ronddraait. Het effect zal positief zijn, anders monteren de monteurs hem niet op de auto. Toch was het een bijzonder aangezicht, aangezien deze techniek nog niet eerder op deze manier is gebruikt.

Achtervleugel blijft nog even in Italië

Het medium meldt dat de achtervleugel niet zal debuteren tijdens de Grand Prix van Australië. Daarbij zagen we in Bahrein een prototype van het ontwerp in actie. Het team zou achter de schermen het ontwerp evalueren en er wordt al gewerkt aan een verbeterde versie. De testresultaten waren positief en de Scuderia zou de achtervleugel hebben ingepland voor de Grand Prix van Canada, al wordt een debuut in Bahrein ook niet uitgesloten.

Ferrari’s rotating rear wing could cut drag by a further 7%, worth 5-8 km/h on fast tracks 💡



Rear-wing CdA (drag) drops by 'just' 0.010. But the effect propagates upstream:

• Rear tyres: –0.024 CdA (!!)

• Chassis: –0.014 CdA



CFD by @MayaSimulation shows every component… pic.twitter.com/azRkY1P5Jj — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) March 3, 2026

