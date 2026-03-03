Ook de mannen van Vandaag Inside hebben de beelden gezien van BN'ers die vastzitten in het Midden-Oosten. Daarbij wordt ook ingezoomd op Robert Doornbos, die zijn fans juist op de hoogte wil houden van de situatie. Rene van der Gijp en Johan Derksen zien vooral andere motieven achter de filmpjes.

Doornbos meldde maandag op Instagram dat hij een gekke 24 uur achter de rug heeft: "We zijn even naar buiten gegaan. De bommen hoor je nu even niet. Hoewel ik net weer wat hoorde," zo legt hij uit. "Ook al is het op afstand, je moet natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen. De lucht is wel blauw, maar je hoort af en toe ineens een klap. Ik had nooit gedacht dit in Dubai mee te maken," stelde hij.

Van Der Gijp en Derksen snoeihard over updates van Doornbos

"Al die figuren die in Dubai zitten, die zijn nu bang voor hun eigen hachje, hè. Die wilden daar lekker de pot verteren en genieten van het leven. Maar het zit soms tegen," zo legt Derksen uit. Na het zien van het filmpje van Doornbos trekt Derksen de conclusie: "Wat een gelul, joh. Die man vindt het ook interessant." Van der Gijp vult Derksen aan: "Het is LuckyTV. Je kunt het ook een keer laten lopen. Dit gaat toch nergens over. Kom op man, doe normaal." Derksen besluit: "Ze maken zich vooral zorgen over zichzelf."

