Christian Horner (52) zou van plan zijn een twaalfde Formule 1-team op de grid te gaan zetten. Dit heeft analist Jack Plooij (64) onthult bij het Race Café op Ziggo Sport. De voormalig teambaas van Red Bull Racing zou op gesprek zijn geweest bij de FIA om de mogelijkheden te bespreken om op korte termijn een nieuw team aan de F1 toe te voegen.

Plooij loopt al even niet meer in de paddock rond, maar door zijn jarenlange ervaring heeft hij natuurlijk nog wel de nodige contacten. En tijdens het praatprogramma Race Café bracht hij dan ook de nodige juice mee. Volgens Plooij lukt het Horner nog niet om zich in te kopen bij een bestaand F1-team en is hij daarom met de FIA in gesprek gegaan om een twaalfde team aan de grid toe te voegen. Dat zou hij dan niet volledig op eigen houtje gaan doen, maar met steun vanuit China. De oud-teambaas van Red Bull neemt dan een Chinese autofabrikant mee en samen zouden zij dan een nieuw team willen oprichten.

Horner slaagt er niet in zich in te kopen bij bestaand F1-team

"Wat opviel, is dat Christian Horner, die we al een tijd niet meer gezien hebben, dat hij op jacht is", zo steekt Plooij van wal. Presentatrice Shelly Sterk haakt in: "Oeh, naar vrouwen?", zo knipoogt ze. "Haha, nee, naar een nieuw team", zo vervolgt Plooij z'n verhaal. "Hij is bezig om met een hele grote zak geld zich in te kopen, maar dat lukt niet. Dat lukt maar niet. Hij wordt overal een beetje weggeduwd, want ook Toto Wolff en Christian Horner hebben ruzie, dus hij probeert hem overal buiten te houden." En dus zou Horner een ander plan hebben bedacht. Om dit te pitchen is hij in gesprek gegaan met de FIA, zo claimt Plooij.

Horner praat met FIA over twaalfde F1-team op de grid

"Hij is drie dagen geleden bij de FIA op bezoek geweest. Daar heeft hij een verzoek ingediend, of hij wellicht binnenkort een twaalfde team mag gaan toevoegen aan de Formule 1", aldus de analist. En dit zou Horner dan niet alleen gaan doen, maar met behulp van een Chinese partner. "En het gerucht gaat, maar dat is de juice, dat dat wellicht met een Chinese autobouwer is." Olav Mol haakt in en denkt te weten welke autobouwer dit is: "Geely. Kan niet anders. Dat is de grootste die er is", aldus Mol.

Chinese Geely grote speler op automarkt

Geely is een Chinees multinationaal automobielconcern met hoofdkantoor in Hangzhou , China. Het bedrijf is opgericht door en is in particulier bezit van de Chinese ondernemer Li Shufu. In 2025 produceerde de groep wereldwijd in totaal 4,1 miljoen voertuigen, waaronder 2,3 miljoen plug-in elektrische voertuigen. In Nederland worden deze auto's op de markt gebracht onder het merk Lynk & Co. Ook het bekende automerk Volvo is sinds 2010 in handen van Geely.