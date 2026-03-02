VeeKay sluit openingsweekend in IndyCar af met top tien-resultaat
Het debuut van Rinus VeeKay van Kalmthout bij Juncos Hollinger Racing verliep voorspoedig. De Nederlander wist zich na een moeilijke kwalificatie knap te herstellen in de race en kwam uiteindelijk als negende over de streep.
Het IndyCar-seizoen werd dit weekend geopend in St. Petersburg. Voor VeeKay was de kwalificatie op zaterdag lastig, waarbij P19 het maximale bleek voor zijn nieuwe team. In de race wist hij echter meerdere posities goed te maken.
Debuut VeeKay bij Juncos Hollinger Racing
VeeKay won in de openingsrace direct veel plaatsen, maar viel terug door een neutralisatie die op een ongelukkig moment voor hem kwam. Desondanks wist hij met sterk bandenmanagement en goed brandstofbeheer opnieuw terrein te winnen en als negende te finishen. De overwinning ging naar regerend en viervoudig kampioen Alex Palou.
