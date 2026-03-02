Het debuut van Rinus VeeKay van Kalmthout bij Juncos Hollinger Racing verliep voorspoedig. De Nederlander wist zich na een moeilijke kwalificatie knap te herstellen in de race en kwam uiteindelijk als negende over de streep.

Het IndyCar-seizoen werd dit weekend geopend in St. Petersburg. Voor VeeKay was de kwalificatie op zaterdag lastig, waarbij P19 het maximale bleek voor zijn nieuwe team. In de race wist hij echter meerdere posities goed te maken.

Artikel gaat verder onder video

Debuut VeeKay bij Juncos Hollinger Racing

VeeKay won in de openingsrace direct veel plaatsen, maar viel terug door een neutralisatie die op een ongelukkig moment voor hem kwam. Desondanks wist hij met sterk bandenmanagement en goed brandstofbeheer opnieuw terrein te winnen en als negende te finishen. De overwinning ging naar regerend en viervoudig kampioen Alex Palou.

He really is so back 😏🏁



What a drive for @AlexPalou. pic.twitter.com/Icmz09Yzoq — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 1, 2026

Gerelateerd