Komend weekend wordt ronde één van het wereldkampioenschap Formule 1 van 2026 afgetrapt in Melbourne. Het belooft een onvoorspelbaar weekend te worden als het aankomt op de krachtsverhoudingen, maar wat gaat het weer doen tijdens het openingsweekend van de koningsklasse?
Na maandenlange voorbereidingen en de testweken in Barcelona en Bahrein start dit weekend het seizoen in Australië. Mercedes worden door de paddock grote kansen toegedicht, maar zij wijzen op hun beurt weer naar Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen debuteert echter met zijn eigen Red Bull-Ford-motor, waarvan teambaas Laurent Mekies de verwachtingen enigszins heeft getemperd. Daarnaast zit McLaren er ook goed bij en wist Ferrari eveneens indruk te maken.
Weersverwachting Grand Prix van Australië
Op het Albert Park Street Circuit wordt het seizoen dit weekend afgetrapt. Weeronline voorspelt vrijdag een stralende dag met een graad of 22 Celsius onder een heldere zon. Ook zaterdag kunnen de fans niet klagen, met zo’n 23 graden Celsius en nul kans op neerslag. Zondag wordt het opnieuw een tandje warmer met een voorspelde temperatuur van 25 graden Celsius, al wordt er wel 0,1 mm neerslag verwacht. De coureurs en teams lijken dus dit weekend geen gebruik te hoeven maken van de regenbanden.
