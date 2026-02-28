Raket slaat in nabij F1-circuit Bahrein: dit is wat de F1 nog meer te wachten staat

Bahrein is één van de landen die is getroffen door de eerste vergeldingsaanvallen van Iran, na preventie aanvallen op het land door de Verenigde Staten en Israël. Iran slaat om zich heen in het Midden-Oosten en valt diverse Amerikaanse militaire basissen aan, waaronder in Bahrein. Eén raket sloeg in vlak bij het F1-circuit in Sakhir. Wat kunnen we nog meer verwachten?

De Verenigde Staten en Israël hebben het vuur geopend op Iran. Hoewel deze aanval voor sommigen misschien als een verrassing komt, hing deze uitbarsting al maandenlang in de lucht. De voornaamste officiële reden is dat men wil voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Er klinken echter ook geluiden dat de VS en Israël met deze aanvallen de bevolking van Iran willen helpen het regime definitief omver te werpen. Zodoende is president Donald Trump Operation Epic Fury gestart; ofwel, een aanval op Iran. En dat heeft Iran niet onbeantwoord gelaten. Het West-Aziatische land heeft vandaag vergeldingsaanvallen uitgevoerd en deze waren voornamelijk gericht op Amerikaanse militaire basissen in het Midden-Oosten, waaronder in Bahrein.

Iraanse raket slaat in vlakbij F1-circuit Bahrein

Eén van de Iraanse rakketten sloeg in vlak bij het Bahrain International Circuit in Sakhir. De explosie vond plaats op zo'n 20 á 30 kilometer afstand van het circuit, een plek waar de coureurs en teams amper een week geleden nog met z'n allen aanwezig waren. Hoewel het hele F1-circus inmiddels al lang en breed is vertrokken uit Bahrein, moet men over een aantal weken wel weer terug naar de verschillende circuits in het Midden-Oosten. Over iets meer dan een maand staat nota bene de Grand Prix van Bahrein - in datzelfde Sakhir - op het programma. Direct daarna volgt de Grand Prix van Saoedi-Arabië, een land dat zich doorgaans achter de Verenigde Staten schaart en zich daardoor ook niet veilig moet wanen.

⚠️ Ha caído un misil balístico iraní en una base americana a 20km del Circuito de Bahréin



La semana pasada todos los equipos se encontraban ahí haciendo las pruebas de pretemporada...



A ver como escala esto, igual nos quedamos sin GPpic.twitter.com/4JxQOohGqt — Nachez (@Nachez98) February 28, 2026

F1 houdt nijpende situatie in Midden-Oosten nauwlettend in de gaten

De oorlog tussen de VS en Israël met Iran is niet nieuw en zal naar verwachting nog lang kunnen duren. De aanvallen van vandaag, die relatief onverwachts kwamen, bewijzen maar weer dat een bezoek aan het Midden-Oosten altijd een bepaald veiligheidsrisico met zich meebrengen. De Formule 1 houdt de situatie dan ook nauwlettend in de gaten, zo hebben ze aan GPFans laten weten eerder vandaag. Zoals altijd houden we dergelijke situaties nauwlettend in de gaten en werken we nauw samen met de relevante autoriteiten", aldus de F1.

Pirelli trekt zich terug uit Bahrein en annuleert bandentest

Dit weekend stond een bandentest van Pirelli gepland op het Bahrain International Circuit, maar de Italiaanse bandenfabrikant heeft deze gezien de situatie geschrapt. “De twee testdagen die waren ingepland voor de ontwikkeling van de regenbanden, vandaag en morgen op het Bahrain International Circuit, zijn om veiligheidsredenen geannuleerd in verband met de zich ontwikkelende internationale situatie”, aldus een woordvoerder van Pirelli tegenover The Race.

Wat staat de F1 nog meer te wachten nu oorlog in Midden-Oosten dreigt?

Ondanks het feit dat de Formule 1 haar eerste races van het 2026-seizoen afwerkt in respectievelijk Australië, China en Japan, heeft de potentiële oorlog in het Midden-Oosten toch gevolgen voor de teams en mogelijk ook de kalender. Teams passen nu al reisplannen aan en leiden vliegroutes om als de routes elkaar kruisen in de buurt van het conflict, dat de potentie heeft om uit te groeien tot een grootschalige oorlog als andere landen in de regio erbij betrokken raken. De vierde en vijfde race van de Formule 1, die op 12 en 19 april in Bahrein en Saoedi-Arabië plaatsvinden, baren grote zorgen. Kunnen deze wel doorgang vinden?

F1 reist ook later in 2026 nog af naar Midden-Oosten

Later in het jaar staan er nog twee races in het Midden-Oosten gepland. Tussen 27 en 29 november staat de Grand Prix van Qatar op het programma en tussen 4 en 6 december is de Grand Prix van Abu Dhabi. Mocht het conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran uitmonden in een volwaardige oorlog - misschien wel World War III -, dan kan het ook maar zo zijn dat deze races een groot vraagteken worden voor 2026.