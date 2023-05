Lars Leeftink

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, moet Netflix stoppen met het knippen en plakken van uitspraken in de serie Drive to Survive. Daarmee deelt hij de mening van Max Verstappen.

De coureur van Red Bull, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, heeft de afgelopen jaren al meerdere keren laten merken niet blij te zijn met de serie op Netflix. In deze serie volgt een cameraploeg meestal elk weekend een bepaald team, maar houdt het ook de andere teams in de gaten tijdens een raceweekend. Daardoor krijgen de fans een kijkje achter de schermen dankzij nooit eerder vertoonde beelden. De serie heeft vooral geholpen bij het populair maken van de sport in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen deed de serie het goed.

Boycot Verstappen

Verstappen had geen interesse om aanwezig te zijn in de serie voor het seizoen 2021 (kwam uit in 2022), waarin hij voor het eerst wereldkampioen werd. De Nederlander was het niet eens met het knip-en-plakwerk van Netflix, waardoor sommige coureurs - waaronder hijzelf - verkeerd neergezet werden om drama en sensatie te creëren. Fans krijgen daardoor niet het juiste beeld van de coureurs. In 2022 deed hij, nadat hij een gesprek had gehad met Netflix, wel weer mee en gaf hij quotes die ze konden gebruiken in de serie.

Horner over de serie

In de podcast Pardon my Take gaat Horner in op de serie, die erg populair is bij de fans maar niet bij de coureurs. Ondanks dat Horner zeker kritisch is, weet hij ook hoe de serie werkt. “Je ziet het aan het einde van het jaar, ze sturen enkele clips door en wat je niet ziet, is hoe ze die samen hebben geplakt. Dat je denkt: ‘Heb ik dat écht gezegd?’ En soms denk je; ‘Waar gaat dit heen?’ Dus ik denk dat dat moet stoppen. En dan zie je natuurlijk hoe ze alles knippen; maken ze het de mannen aan de andere kant ook zo moeilijk? Uiteindelijk komt alles samen. Maar je moet je bedenken: ze produceren een showprogramma.”