Lewis Hamilton heeft er geen enkel probleem mee dat de Formule 1 bezig is met vernieuwen en elk continent een kans wil geven om races te organiseren. Toch kan de Brit er bij het noemen van zijn favoriete circuits niet aan ontkomen om vooral Europese races te kiezen.

Het afgelopen seizoen was de laatste keer dat de Grand Prix van Frankrijk op het programma stond, want dit seizoen is de race niet op de kalender terug te vinden. De Grand Prix van Duitsland staat al een tijdje niet meer op de vaste kalender, terwijl de Grand Prix van België lijkt weg te vallen na dit seizoen ten koste van de Grand Prix van Zuid-Afrika of Maleisië. Ondertussen worden er veel races waar veel geld is, in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, toegevoegd aan de F1-kalender.

Favoriete circuits Hamilton

In gesprek met onder meer Motorsport.com zegt Hamilton dat hij vooral fan is van de traditionele circuits. Daarbij noemt hij ook Zandvoort. "Misschien zien kinderen over 20 of 30 jaar tijd [Miami] als historisch circuit, maar voor ons is het nieuw. Maar de oude klassiekers als Hongarije, Silverstone, Zandvoort en Monza zullen altijd bijzonder blijven." Toch klaagt Hamilton alles behalve over de nieuwe aanpak en richting van de Formule 1.

Veranderingen

De laatste jaren worden er steeds meer nieuwe races toegevoegd. Zo zien we dit seizoen voor het eerst in lange tijd weer een race in Las Vegas, terwijl er ook al races zoals in Miami, Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan, Qatar, Abu Dhabi, Singapore en nog veel meer bij zijn gekomen die tientallen jaren geleden niet op de kalender terug te vinden waren. Hamilton is van mening dat het niet per se erg. "Ik ben fan van de richting die het opgaat. Ik ben blij met de verandering die we zien. Het is interessant om naar andere werelddelen en circuits te gaan. We zijn al op alle andere continenten geweest, dus ik hoop dat we binnenkort naar Afrika gaan. Dat zal een geweldige ervaring worden voor het hele circus, om de cultuur daar te ervaren. Het is ook voor de ingenieurs en coureurs een uitdaging om nieuwe plaatsen te verkennen."