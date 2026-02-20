Shintaro Orihara, de hoofdingenieur van Honda, heeft laten weten dat de Japanse fabrikant momenteel verre van tevreden is over de start van de samenwerking met Aston Martin. De wintertest in Bahrein, die diende als voorbereiding op het nieuwe tijdperk in de Formule 1, verliep uiterst moeizaam door aanhoudende problemen met zowel de betrouwbaarheid als de snelheid van de nieuwe krachtbron.

Hoewel het nieuwe partnerschap tussen Aston Martin en Honda met hoge verwachtingen begon, is de realiteit na de testdagen in de woestijn dramatisch te noemen. Het team kampte met aanzienlijke tegenslagen, variërend van defecte batterijen tot een nijpend tekort aan reserveonderdelen voor de krachtbron. Dit zorgde ervoor dat de AMR26 gedurende de zes testdagen minder dan 400 ronden wist te voltooien, een schril contrast met de productiviteit van de concurrentie.

Tegenvallende kilometers

Het hoofddoel van Honda was om tijdens de testweken zoveel mogelijk kilometers te maken om de betrouwbaarheid van de motor te verifiëren. Orihara geeft bij PlanetF1 echter toe dat dit doel niet is behaald. "We hebben met succes gegevens verzameld; we hebben echter niet het totale aantal kilometers behaald dat we voor ogen hadden", zo stelt de Japanner vast na afloop van de testweek. Vooral de slotdag verliep dramatisch voor het team; Lance Stroll kwam tot slechts zes ronden voordat de auto definitief in de garage bleef staan, mede door de naweeën van de problemen die een dag eerder al ontstonden.

Niet blij

De problemen begonnen serieus te worden op de donderdag, toen Fernando Alonso stilviel met een defecte batterij. Hoewel de Spanjaard die dag nog 68 ronden wist te rijden, waren de gevolgen voor het verdere verloop van de test groot. Niet alleen de betrouwbaarheid baart zorgen, ook de pure snelheid van de Aston Martin lijkt vooralsnog tekort te schieten. Ambassadeur Pedro de la Rosa gaf al aan dat het team precies weet waar de verbeterpunten liggen, maar de cijfers uit de test zijn onverbiddelijk. Orihara windt er dan ook geen doekjes om dat de huidige situatie onvoldoende is. "Over het algemeen zijn we op dit moment niet blij over onze prestaties en onze betrouwbaarheid", zo besluit hij mopperend. Voorlopig lijkt het er dan ook op dat de vooraf zo gevreesde formatie van Adrian Newey zich voorlopig tot domper van het seizoen ontpopt.

