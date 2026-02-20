Trotse geluiden vanuit Mekies na testdagen: "Dit is werkelijk opmerkelijk"
Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, blikt met een uiterst tevreden gevoel terug op de wintertests in Barcelona en Bahrein. De overstap naar de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron was een enorme uitdaging voor de renstal uit Milton Keynes en dat zorgt voor trots.
De afgelopen weken stonden in het teken van de grote technische reset van de sport. In Barcelona en Bahrein kregen de teams voor het eerst de kans om de nieuwe technologieën, waaronder de aangepaste aerodynamica en de duurzame brandstoffen, aan de tand te voelen. "Voor de sport als geheel waren de drie sessies in Barcelona en Bahrein vanuit veel verschillende perspectiven fascinerend: de PU-technologie, de brandstof, de aerodynamica, de verschillende bandenmaten en - zoals altijd in het hart van dit alles - de coureurs die het verhaal leiden over hoe deze auto's op de baan zijn", aldus Mekies.
Trots is groot
Vooral de prestaties van de nieuwe krachtbron, de Red Bull Ford Powertrains PU, zorgden voor blije gezichten binnen het team. Nadat Max Verstappen en Isack Hadjar in Barcelona al bijna 2.900 kilometer hadden afgelegd tijdens de besloten shakedown, werd die lijn in Bahrein doorgetrokken. "Voor ons waren die eerste sessies in Barcelona een bron van opluchting en trots, vooral wat betreft wat we tot nu toe hebben weten te bereiken met de allereerste Red Bull Ford Powertrains PU. Het aantal kilometers dat we hebben afgelegd tijdens de negen dagen van shakedowns en tests is respectabel. Zoals ik al eerder heb gezegd, is dit werkelijk opmerkelijk en een bewijs van alle uren hard werk die door de mensen in de fabriek zijn verzet."
Pikorde onduidelijk
Hoewel de nieuwe motor door concurrenten in de paddock al als de maatstaf wordt gezien, blijft Mekies voorzichtig over de werkelijke verhoudingen op de grid. "Zelfs met al onze technologie en simulatietools zal iedereen pas na de kwalificatiesessie van zaterdag in Albert Park een gedeeltelijk idee krijgen van de pikorde in de pitstraat", legt hij uit. Met de testweken achter de rug verschuift de focus nu volledig naar de eerste Grand Prix van het jaar. "Vervolgens gaan we racen. We weten dat we nog veel hard werk voor de boeg hebben om op het niveau te komen waar we willen zijn. Dat is de volgende berg die we moeten beklimmen, en we zullen die allemaal samen als één team beklimmen", zo besluit de Franse chef.
