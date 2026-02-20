LIVE | F1-testweek Bahrein: Verstappen komt in actie, laatste testsessie aangebroken

Om 13:00 uur gaat de laatste testsessie van de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start. Max Verstappen liet vanochtend het stuur van de RB22 nog over aan teamgenoot Isack Hadjar, maar zal vanmiddag weer in actie komen. Daarnaast worden ook de zogeheten ‘glory-runs’ verwacht, en hopelijk zien we Aston Martin nog in actie na de problemen van vanochtend. Volg het allemaal live via ons liveblog.

LIVE | F1-testweek Bahrein: laatste testsessie breekt aan, Verstappen komt in actie Sorteer op: Laatste Oudste Ferrari Charles Leclerc scherpt zojuist de snelste tijd aan naar 1:33.162. Het was tevens de honderdste ronde van de Monegask op vrijdag. Norris McLaren is uitgesleuteld en Lando Norris is inmiddels vastgezet in de MCL40. Dat betekent dat we de regerend wereldkampioen zo dadelijk in actie gaan zien. Zonsondergang De zon is al rustig aan het zakken in Bahrein. Dat betekent dat het kunstlicht straks wordt aangezet en de temperatuur zal dalen. Aston Martin gaat inpakken Met nog iets meer dan twee uur te gaan is Aston Martin klaar. Zo meldt Viaplay dat het team gaat inpakken en niet meer verder test. Na een rommelige voorbereiding kampte het team in Bahrein met betrouwbaarheidsproblemen, waardoor Lance Stroll en Fernando Alonso niet veel konden rijden. McLaren De rijtijd van McLaren in de middagsessie is vooralsnog redelijk beperkt. Zo hebben we Lando Norris nog niet op de baan gezien, en momenteel wordt er nog altijd gewerkt aan de MCL40. Verstappen Max Verstappen is aan het rondrijden op de C3-banden. Daarmee zette hij groene sectortijden neer en klokte een 1:34.315. Dat is bijna zeven tienden langzamer dan de snelste tijd van Charles Leclerc en springt hij naar P3. Ferrari Charles Leclerc is inmiddels weer de baan opgereden, maar er werd eerst nog even gekeken naar de remkoeling. Red Bull Zo zagen de werkzaamheden aan de wagen van Max Verstappen van zojuist eruit. Verstappen Ondertussen zien we dat Verstappen ook weer in de auto zit en wordt klaargemaakt om te gaan rijden. Sleutelen Met nog ongeveer tweeënhalf uur te gaan is het vrij rustig op de baan. Behalve Arvid Lindblad is Bearman nog aan het rondrijden. De andere teams staan momenteel in de pitbox. Lindblad Arvid Lindblad is nog altijd op de baan. De Engelsman staat inmiddels op 118 ronden verspreid over de hele dag en de stint waarmee hij nu bezig is, telt al twintig rondjes. Gasly VS Russell Zo zag dat momentje tussen Russell en Gasly eruit. Leclerc zet de toon Ferrari lijkt de zaken ook goed voor elkaar te hebben. Als één van de weinigen weet Charles Leclerc zich namelijk te verbeteren. Cadillac De Cadillac van Valtteri Bottas is ook weer aangeslingerd en de Finse coureur is inmiddels op de baan terug te vinden. Bottas heet al zo'n 17 rondjes gereden en met een 1:39.411 als snelste tijd staat hij momenteel op P12. Russell is ondertussen aan het racen met Gasly. De Mercedes-coureur zette zijn wagen aan de binnenkant van bocht één, maar Gasly liet zijn wagen gewoon staan. Red Bull Ford-motor teruggeschroefd? Max Verstappen rijdt momenteel rond in de 1:39 en het vermoeden bestaat dat de Red Bull Ford-motor is teruggeschroefd. Zo haalt de RB22 van de Nederlander op de rechte stukken niet eens 300 km/u, terwijl zijn collega’s daar ruim overheen gaan. Laad meer

Gerelateerd