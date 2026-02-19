'Relatie tussen Norris en Magui is voorbij'

Lando Norris (26) en Margarida 'Magui' Corceiro (23) zijn uit elkaar. De Formule 1-coureur van McLaren en het Portugese fotomodel hebben hun liefdesrelatie verbroken, zo melden diverse bronnen, waaronder gerespecteerd F1-fotograaf Kym Illman. Lando en Magui hadden langere tijd een knipperlichtrelatie, alvorens ze hun samenzijn in 2025 definitief bevestigden.

Hoewel de voormalig tortelduifjes het nieuws nog niet publiekelijk hebben bevestigd, lijkt er morgen al wel een groots artikel over het onderwerp in The Sun te verschijnen. De Britse boulevardkrant behoort tot de bestverkochte Engelstalige kranten ter wereld en gaat morgen uitpakken met het nieuws omtrent Lando en Magui, zo laat Illman weten in een online geplaatste video. "Je gaat hier morgen over lezen in The Sun, hij heeft de relatie met zijn vriendin Magui verbroken", zo vertelt de paddock-fotograaf. "Je hebt misschien de geruchten al gehoord, maar het is zeker weten waar." Online circuleren ook beelden rond van Norris, die het tijdens de Formule 1-groepsfotosessie in Bahrein het nieuws lijkt te bevestigen aan Carlos Sainz, met wie hij bevriend is.

Norris zou breuk met Magui in Bahrein aan Sainz hebben bevestigd

Op de video, die je via deze link kunt bekijken, is te zien dat Sainz in gesprek is met Norris. Hoewel er ondertiteling bij de video zit, is het niet te verifiëren of deze woorden daadwerkelijk door de heren zijn uitgesproken - ze zijn immers nauwelijks te verstaan. Toch lijkt de lichaamstaal van Norris in de video de geruchten te bevestigen. Er deden al langer verhalen de ronde dat de relatie tussen Norris en Corceiro niet erg stabiel zou zijn. Dit blijkt ook wel uit hun verleden. De twee hadden langere tijd een knipperlichtrelatie en maakte pas afgelopen jaar hun samenzijn definitief wereldkundig.

Norris liket recente post Corceiro op Instagram, fans reageren

Wie op het Instagram-account van Magui kijkt, zal zien dat zij recentelijk nog een nieuwe feedpost online heeft gezet - die ook is geliket door Norris. Dit is echter absoluut geen bevestiging dat de relatie nog in orde is. Toen Norris eind 2022 brak met zijn ex-vriendin Luisinha Oliveira, bleef hij haar posts ook nog een jaar lang van likes voorzien. In de comments van de recente post van Corceiro wordt wel volop gespeculeerd over de mogelijke breuk met Lando. "Breakup nieuws??", zo vraagt iemand. Een ander schrijft: "Alsjeblieft, verbreek de relatie niet, ik hou van je!" Weer een ander laat optekenen: "Dit bevestigt slechts dat het allemaal alleen maar PR was."

Veel ongegronde geruchten rondom omstreden liefdesrelatie

Met het bericht 'dat het alleen maar PR was', wordt verwezen naar de ongegronde geruchten dat Norris en Corceiro slechts op papier een relatie zouden hebben, puur om de schijn hoog te houden voor de buitenwereld. Diezelfde geruchten roepen namelijk dat Norris helemaal geen hetero zou zijn. Allemaal ongefundeerde berichten, maar het laat wel zien dat er een hoop te doen is - en is geweest - rondom het koppel Norris en Corceiro. De daadwerkelijke reden achter de breuk, is nog niet bekend - al wordt daar ook volop over gespeculeerd. Zo zouden hun veeleisende werkschema's hun tol hebben geëist.

