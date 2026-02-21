Schumacher en Vettel counteren kritiek Verstappen: 'F1 is groter dan Verstappen'

Max Verstappen (28) uitte afgelopen week felle kritiek op de nieuwe Formule 1-auto's voor 2026. Hij kreeg in zijn mening deels bijval van andere coureurs, maar er klinkt ook kritiek op de woorden van de Nederlander. Oud-coureurs Sebastian Vettel en Ralf Schumacher vinden dat het nog te vroeg is voor harde kritiek op de sport.

"De Formule E op steroïden", zo omschreef Verstappen de nieuwe 2026-reglementen. Hij vindt dat de auto's te veel afhankelijk zijn geworden van de batterij en dat het pure volgas racen is verdwenen, iets wat het DNA van de sport zou moeten zijn. Verstappen was niet de enige die kritisch reageerde op de eerste indrukken van de nieuwe bolides voor dit jaar. Ook andere grote namen als Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn nog niet volledig overtuigd van de vooruitgang die de F1 met deze nieuwe reglementen voor ogen heeft. Maar zo duidelijk als Verstappen, spraken deze heren zich niet uit. En daarom richtten de criticasters zich vooral op de Nederlander. "De Formule 1 is groter dan elk individu", klinkt het.

Paniek zaaien is "niet behulpzaam" van Verstappen

Schumacher vindt dat Verstappen te vroeg is geweest met het uitspreken van dergelijke harde woorden over de sport. "Je kunt natuurlijk een mening hebben, maar de Formule 1 is groter dan elk individu, zelfs groter dan Bernie Ecclestone en die heeft het uitgevonden", zo begon hij in de podcast Backstage Boxengasse. “Misschien moeten we eerst de eerste races afwachten voordat we zulke harde oordelen vellen. Als rijder zou je zelf ook verwachten dat men aan jouw kant staat. Paniek zaaien is dan niet behulpzaam.”

Vettel noemt 2026-reglementen juist "interessant"

Vettel is op zijn beurt iets milder voor Verstappen. De oud-coureur van onder meer Red Bull, Ferrari en Aston Martin kan Verstappen deels wel begrijpen. "Als coureur wil je agressieve, snelle auto’s die je kunt pushen. Niet dat je constant met knopjes bezig bent of vastzit in een energiemodus", zo zegt de Duitser bij ServusTV. Toch vindt hij de ontwikkelingen juist interessant. "Er zijn veel veranderingen en veel nieuws, maar de eerste indruk is juist interessant,” aldus Vettel.