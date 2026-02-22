Verstappen wordt uitgelachen tijdens stream van Team Redline: "Het is gewoon cool"
Tijdens een stream van Team Redline, waarbij Max Verstappen ook aanwezig was, viel het de teamgenoten van de Nederlander op dat hij toch een aantal bijzondere aankopen in Call of Duty had gedaan. De viervoudig kampioen is, naar eigen zeggen, vatbaar voor deals in games en kan het niet laten om daar flink wat euro’s aan uit te geven.
Met Team Redline racet Verstappen in de virtuele wereld. De Nederlander is daarin succesvol; er zijn al vele overwinningen mee naar huis genomen. Daarnaast is het ook een platform waar simcoureurs kunnen laten zien wat ze in huis hebben en mogelijk later de overstap kunnen maken naar het echte racen. Chris Lulham is daar een voorbeeld van. Hij kwam juist uit het simracen en wist afgelopen jaar samen met Verstappen de NLS-race op de Nordschleife te winnen.
Verstappen vindt microtransacties geen probleem
Tijdens de testweek was Verstappen in de avonduren veelvuldig te zien in de streams van Team Redline. Ian Porter viel op dat Verstappen een animatie had gekocht die te zien was na een overwinning. "Heb je nu echt zo’n animatie gekocht?" vroeg Porter. Verstappen gaf het toe: "Natuurlijk", waarop de groep keihard lachte. Het zijn aankopen die weinig toevoegen aan het spel, maar de Nederlander vindt het vermakelijk: "Dat is het enige wat ik doe. Het is gewoon cool om die skins te kopen." Porter vroeg vervolgens: "Gaat je hele salaris op aan microtransacties?" Waarop Verstappen grapt: "Zo ongeveer wel, ja."
