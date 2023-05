Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst bij Mercedes na dit seizoen, maar geeft wel openlijk toe dat hij heeft nagedacht over een terugkeer bij McLaren. Ook heeft hij wel eens de rode kleuren van Ferrari overwogen.

In gesprek met ESPN gaat Hamilton in op zijn toekomst in de Formule 1. "Ik ga voorlopig echt nog niet stoppen, hoor. Ik ben nog niet op m'n retour, ik ben juist beter dan ooit. Het gaat erom hoe lang ik fysiek en mentaal goed weet te blijven." Toch is het nog maar de vraag waar zijn toekomst na dit seizoen ligt, aangezien zijn contract eind 2023 bij Mercedes afloopt en er nog geen contractnieuws is geweest.

Hamilton eerlijk

Hierdoor heeft de zevenvoudig wereldkampioen naast Mercedes nog een paar andere opties. De Brit geeft toe dat hij heeft nagedacht over een terugkeer bij McLaren, waar het voor Hamilton allemaal begon. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er niet over nagedacht heb om ergens anders [dan Mercedes] mijn carrière te eindigen. Ik ben begonnen bij McLaren en zie mijzelf graag nog als een deel van die familie. Ik heb er weleens over nagedacht om daar weer heen te gaan."

Ferrari?

Een andere optie die vaak genoemd wordt is Ferrari, waar Charles Leclerc en Carlos Sainz nog tot eind 2024 contract hebben. Is dit een optie voor Hamilton? "Ik zie dan de Ferrari-coureurs op TV en denk dan: 'hoe zou het rood mij staan?' Mercedes is mijn thuis, ik ben blij waar ik ben. We werken aan een contract." Het lijkt er dus op dat de Brit in ieder geval nog doorgaat, en de kans is vrij groot dat dit ondanks de andere opties bij Mercedes gaat zijn.