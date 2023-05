Lars Leeftink

Zondag 14 mei 2023 16:49 - Laatste update: 17:25

Emanuele Pirro, voormalig F1-coureur en steward in de Formule 1 namens de FIA, is van mening dat Max Verstappen niet de aandacht krijgt die hij zou moeten krijgen. De Italiaan denkt dat er te veel naar randzaken wordt gekeken en te weinig naar de tweevoudig wereldkampioen. Ook ontkracht Pirro de mening van veel mensen dat de Nederlander te agressief zou rijden.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Pirro dat de aandacht te weinig gaat naar Verstappen en te veel naar randzaken. "Ik vind het zonde dat veel gesprekken nu gaan over de show, de onvoorspelbaarheid van de races, en het inhalen, terwijl we ons allemaal zouden moeten realiseren dat we een sublieme kampioen aan het werk zien. Max Verstappen bevindt zich in een fase van symbiose met zijn auto en met zijn team, waardoor hij een torenhoog zelfvertrouwen heeft. Hij heeft een ongelofelijk talent, maar hij werkt ook heel hard."

Verstappen zit zelden fout

Volgens Pirro is het niet zo dat Verstappen een andere coureur is geworden in vergelijking met zijn eerste seizoenen. De voormalig steward zag dat het vaak over Verstappen ging vanwege zijn agressiviteit en veel mensen vonden hem vaak over het randje gaan. Pirro maakt een einde aan die gedachte en is van mening dat Verstappen zelden over de grens gaat. "Het is ook niet zo dat hij volwassener geworden is. Als een voormalig steward bij de races kan ik zeggen dat hij op het circuit zich heel hard opstelde, maar slechts heel zelden fout zat. Dit is ook een karakteristiek van een kampioen, Hamilton heeft dat ook. Ze zoeken de grens op, maar gaan er zelden overheen."

Verstappen vergeleken met verleden

"In een hypothetische vergelijking met de grootheden uit het verleden, zeg ik altijd dat de sterkste altijd de meest recente kampioen is", gaat Pirro verder. "Als je kijkt naar de voetbalwereld, naar de trainingsmethoden, de kennis die ze opdoen uit de analyses, dan zorgt dit ervoor dat de spelers nu sterker zijn dan in het verleden. Hetzelfde geldt in de Formule 1, onafhankelijk van de ontwikkeling van de auto's: het niveau is gestegen met de beschikbaarheid van meer data, met de begeleiding en met de fysieke training. Daarbij moet wel gezegd worden dat de balans pas kan worden opgemaakt aan het einde van de carrière. De race wordt bij de finishvlag gewonnen. Max zit qua carrière nu pas in ronde twintig van de zestig. Natuurlijk zit hij op het niveau van Senna en Schumacher toen zij zich op hetzelfde punt van hun carrière bevonden als Max nu."

Stiekem hoopt Pirro dat Red Bull nog wat van de dominantie in gaat leveren, zodat het wat spannender wordt. Momenteel is de RB19 namelijk niet te kloppen. "Dit is ook te danken aan het team, dat hem [Verstappen] de sterkste auto biedt en de ideale omgeving. Bij Red Bull zijn ze uitstekend in het ontwikkelen van talent. Het zou ideaal zijn als ze een stapje terugzetten qua prestaties, omdat er veel talenten op de grid staan, waaronder Hamilton, Russell, Leclerc, en Norris."