Mercedes lijkt veilig te zitten: FIA-vergadering in Bahrein levert géén wijzigingen op
De FIA lijkt voorlopig een halt toegeroepen te hebben aan de aanhoudende discussies rond wat er allemaal gaande is de afgelopen tijd bij het team van Mercedes. In een kort statement naar aanleiding van de Formula 1 Commission Meeting heeft men vertelt wat de uitkomst van de gesprekken is: er zitten op korte termijn géén wijzigingen in de pijplijn.
De spanningen rondom de motoren voor het nieuwe tijdperk bereiken afgelopen tijd een kookpunt. De concurrentie is niet te spreken over een maas in de wet die Mercedes zou hebben gevonden met de compressieverhouding van hun krachtbron. Waar de reglementen een maximum van 16:1 voorschrijven, zou Mercedes door thermische expansie op een effectieve verhouding van 18:1 uitkomen zodra de motor op temperatuur is. Dit levert een geschat voordeel op van zo'n 15 pk, wat op de baan kan resulteren in een tijdswinst van enkele tienden per ronde. De rivaliserende fabrikanten probeerden gezamenlijk een vuist te maken tegen deze interpretatie van de regels.
Mercedes zit voorlopig veilig
Op woensdag in Bahrein stond er een belangrijke meeting op het programma onder leiding van Nikolas Tombazis en Stefano Domenicali, waarin er onder meer over alle technische zaken in dit nieuwe tijdperk zou worden gesproken. Daarbij stond natuurlijk de hele rel met het motortrucje van Mercedes ook centraal. Voor het team van Toto Wolff was er niet te hopen dat er ingegrepen moest worden en dat lijkt nu - voorlopig althans - ook niet voor de start van het seizoen te hoeven. "Er werd overeengekomen dat er geen onmiddellijke ingrijpende wijzigingen in de regelgeving nodig waren, aangezien de eerste gegevens en feedback nog onvolledig zijn en een voortijdige wijziging het risico met zich meebrengt van verhoogde instabiliteit in de aanloop naar de eerste race. Verdere evaluaties zullen worden uitgevoerd zodra er meer gegevens beschikbaar zijn", zo leest het.
