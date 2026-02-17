Helmut Marko sluit zich aan bij de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen. Volgens de voormalig Red Bull Racing-topman is "het spelen van computerspelletjes achter het stuur" niet goed voor het imago van de sport.

Max Verstappen heeft tijdens de eerste testweek in Bahrein van zijn hart geen moordkuil gemaakt. De viervoudig wereldkampioen heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe reglementen in de Formule 1, waarbij het managen van de batterij belangrijker dan ooit is geworden. Zo moeten de rijders hier en daar bijvoorbeeld wat gas loslaten in de bochten, om genoeg vermogen bij elkaar te sparen om zo hard mogelijk over het rechte stuk te gaan. Iets dat begrijpelijk haaks staat op wat een Formule 1-coureur graag wil, al is Verstappen de enige die zich fel heeft uitgesproken.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen niet blij met nieuwe Formule 1-reglementen

"Het is op het gebied van elektrische energie heel inefficiënt om op een recht stuk te rijden", vertelde de Red Bull Racing-coureur onder andere tegenover Motorsport.com. "Op dit circuit is het nog te doen, maar we gaan ook naar circuits waar het een ramp wordt. Melbourne en Monza bijvoorbeeld. Waarschijnlijk niet Mexico, omdat de lucht daar ijl is en je vaak hard moet remmen. Echter, daar heb je ook een heel lang recht stuk. Spa gaat ook niet goedkomen. Zo heb je er wel een paar."

Remmen op het rechte stuk?

"Misschien Las Vegas ook met dat lange rechte stuk", vervolgde Verstappen. "Misschien moeten we halverwege het rechte stuk wel remmen, omdat we geen energie meer hebben. Ik moet er nu om lachen, maar het slaat echt nergens op." Hij begrijpt de logica niet van de Formule 1 en de FIA. "Ik denk dat ze zich nooit volledig hebben gerealiseerd hoe slecht het zou worden. Maar we gaan het zien. Zoals ik al zei, [Bahrein] is nog te doen, maar in Melbourne zul je zien hoeveel we van het gas af moeten op de rechte stukken."

Related image

Computerspelletjes achter het stuur

Helmut Marko kan zich vinden in de kritiek van zijn pupil: "We weten allemaal niet wat we kunnen verwachten, al zijn computerspelletjes achter het stuur waarschijnlijk niet goed voor het imago van de sport", klinkt het bij Blick. "Maar laten we positief blijven. Vol gas was jarenlang de standaard voor Formule 1-coureurs, maar dat kunnen ze nu wel vergeten. De softwarespecialisten zijn nu belangrijker dan de coureurs. Voor vrijwel iedere race moeten ze een nieuw programma schrijven en de coureurs moeten zich telkens opnieuw aanpassen."

Gerelateerd