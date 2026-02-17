Het team van Ferrari heeft flinke updates meegenomen voor de tweede testweek in Bahrein, zo onthult de Italiaanse tak van Motorsport.com. De Scuderia zou naar Bahrein afreizen met een nieuwe powerunit, een nieuwe versnellingsbak en een ander aerodynamica-pakket.

Waar sommige teams met betrouwbaarheid te kampen hebben, verloopt het bij Ferrari eigenlijk geheel volgens plan. De nieuwe wagen heeft tijdens de eerste testweek in Bahrein de afstand van bijna 14 Grands Prix afgelegd, zonder noemenswaardige problemen. Alleen op de slotdag viel een paar ronden voor het vallen van de vlag de powerunit stil.

Artikel gaat verder onder video

Belasting op onderdelen

De nieuwe rijtechnieken om energie terug te winnen zouden zijn verwerkt in de nieuwe onderdelen. Zo komt er woensdag een nieuwe powerunit voor de SF-26, maar ook een nieuwe versnellingsbak. "De strategieën voor het terugwinnen van elektrische energie door gebruik te maken van een kortere versnelling dan normaal de afgelopen jaren, of het gebruik van bepaalde kortere versnellingen om het toerental te verhogen en zo ook de reactietijd van de turbo te verkorten, zorgen voor veel hogere belastingen op de afzonderlijke tandwielen en in het algemeen op de versnellingsbak", aldus het medium, dat meldt dat de versnellingsbak in het nieuwe reglement een grotere rol speelt. Daarom wordt verwacht dat er nog versterkingen worden aangebracht om mogelijke breuken te voorkomen.

Gerelateerd