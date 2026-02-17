F1-commentator Nelson Valkenburg wrijft zich in de handen na het zien van de eerste testweek in Bahrein. Max Verstappen was afgelopen week juist kritisch over hoe de nieuwe wagens bestuurd moeten worden, en Valkenburg stelt dat, hoewel Verstappen de wagens haat, hij er waarschijnlijk wel de beste in zal zijn.

Het nieuwe seizoen gaat komende maand van start en dat betekent ook het debuut van het veelbesproken 2026-reglement. Daarin zullen de elektrische componenten van de wagens nog meer worden ingezet en wordt energiemanagement echt een belangrijk aspect. Coureurs zoeken dan ook naar verschillende manieren om elektrische energie terug te winnen, zodat die op andere momenten kan worden gebruikt. Het botst een beetje met de oude filosofie van de Formule 1, waarin altijd vol gas wordt gereden, en Verstappen vergeleek het vorige week met Formule E, maar dan op steroïden.

Artikel gaat verder onder video

'Auto's zien er geweldig uit'

In de Nailing the Apex-podcast legt Valkenburg vrijdag uit dat hij zijn ogen heeft uitgekeken nu de nieuwe wagens in actie zijn gekomen: "En jezus, ze zien er goed uit en ze zijn echt een handvol. We gaan dit jaar plezier hebben. Het zag er… het zag er spannend uit. De auto’s zien er geweldig uit. En ze bewegen echt in de bochten. Als je naar de data kijkt, naar de grafieken: tot het moment waarop ze energie beginnen terug te winnen, het laatste deel van het rechte stuk, zijn ze zó snel en ook enorm sterk bij het remmen."

Grote ontwikkeling verwacht

Wel erkent Valkenburg dat de wagens verschillen van wat we de afgelopen jaren hebben gezien: "Ik heb de afgelopen drie dagen zo veel geleerd dat mijn hoofd ervan duizelt en ik heb het gevoel dat ik nu pas zo’n 20 procent van de puzzel heb opgelost. Maar dit is echt iets anders. Dit wordt interessant." Daarbij verwacht hij nog een paar flinke stappen van de teams. "Het is echt fascinerend. Ik denk dat we allemaal, inclusief de fans, goed moeten begrijpen dat dit de komende zes maanden nog volop in ontwikkeling zal zijn. Maar wat een project."

Kritiek Verstappen

Verstappen is weliswaar geen fan van het huidige reglement, maar Valkenburg verwacht dat de Nederlander juist goed uit de voeten kan met de nieuwe wagen: "Hij zal het misschien niet met me eens zijn. Nee, want dat is hij niet. Maar ironisch genoeg: hij kan dit misschien haten, maar hij zal er wel de beste in zijn."

