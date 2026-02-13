Leclerc oneens met Russell over "angstaanjagende" Red Bull: 'Mercedes verbergt het meest'
Ondanks dat Mercedes op plekken één en twee van de tijdenlijst stond aan het einde van de afgelopen F1-testweek in Bahrein, blijft George Russell er heilig van overtuigd dat Red Bull Racing de beste kaarten in handen heeft. Hij noemt het gat naar Max Verstappen zelfs "angstaanjagend groot". Ondertussen hebben beide teams aangegeven dat er upgrades in de pijplijn zitten voor volgende week.
De Zilverpijlen waren het snelst van iedereen op het Bahrain International Circuit. Kimi Antonelli ging rond in een 1:33.669, een kwart van een seconde onder teamgenoot Russell en meer dan een halve seconde onder de Ferrari van Lewis Hamilton. Verstappen en Isack Hadjar eindigde de test in Sakhir op de vijfde en zesde positie, respectievelijk, achter Oscar Piastri. McLaren en Williams legden de meeste kilometers af door ieder 422 ronden te voltooien, twee meer dan Ferrari. Red Bull kon daar niet aan tippen en moest het doen met 343 ronden, minder dan Haas en Audi.
Russell vreest voor Red Bull en Verstappen
Een probleemloze testweek in Bahrein was het dan ook niet voor Red Bull. Hadjar moest de gehele ochtendsessie op donderdag overslaan vanwege betrouwbaarheidsproblemen. Echter, datzelfde gold voor Antonelli. Sterker nog, het team van Mercedes verreed maar 282 ronden in de afgelopen drie dagen. Desondanks worden er over en weer beweringen gedaan dat óf de Red Bull het meest competitief is óf de Mercedes.
Als we Russell moeten geloven, heeft de Oostenrijkse energiedrankfabrikant een "angstaanjagend grote" voorsprong op de rest van het Formule 1-veld. "We praten over een halve tot misschien wel een volle seconde per ronde", aldus de Brit tegenover NU.nl-journalist Patrick Moeke.
Mercedes heeft de zwaarste 'zandzakken' aan boord
Charles Leclerc voegde toe: "Red Bull ziet er goed uit, maar ook Mercedes zit er gewoon goed bij. Die houden nog behoorlijk wat verborgen. Daarna komen wij. McLaren is het grote vraagteken en het moeilijkste in te schatten." De Monegask denkt dus dat vooral Mercedes aan het 'sandbaggen' is, het expres wat langzamer rijden om niet te laten zien wat je daadwerkelijk in je mars hebt.
Red Bull en Mercedes hebben via Lawrence Barretto van F1 TV doorgegeven dat de RB22- en W17-bolides er anders uit komen te zien volgende week. "Red Bull is van plan om een 'race één'-aerodynamisch pakket uit te testen." Dat zal al ter voorbereiding zijn dus op de seizoensopener in Australië. Russell vertelde dat "er wat nieuwe onderdelen op de Mercedes zitten volgende week, al zal het niet een grote verandering zijn".
