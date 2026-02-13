De laatste ochtend van de eerste wintertestweek in Bahrein zit er inmiddels alweer op. Tijdens de sessie waarin Max Verstappen zijn laatste kilometers van de week zou gaan rijden, was het George Russell (1:33.918) die de snelste tijd van de ochtend wist te noteren. De meeste kilometers kwamen op naam van Liam Lawson (84 rondjes) in de Racing Bulls.

Terwijl Russell met 78 ronden na Lawson de meest productieve man op de baan was, verliep de ochtend voor Cadillac een stuk minder soepel. Valtteri Bottas zorgde voor de enige rode vlag van de sessie toen hij aan het einde van de tweede sector stilviel met een mechanisch probleem. De Fin kwam niet verder dan elf ronden door aanhoudende kinderziektes bij het nieuwe team. Dit stond in schril contrast met coureurs als Lawson en Carlos Sainz, die respectievelijk 84 en 68 ronden achter hun naam zetten. Verstappen voltooide 61 ronden, waarbij de focus bij Red Bull Racing vooral lag op de betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes stond deze ochtend wederom in het middelpunt van de belangstelling door een controversiële trucje waarmee het team de compressieverhouding tijdens het rijden zou kunnen verhogen voor extra vermogen. Hoewel Russell de tabel aanvoerde, riepen zijn long-runs de nodige vragen op. Tijdens een uitgebreide racesimulatie op de C3- en C2-banden schommelden zijn tijden tussen de 1:39 en 1:40. Dit tempo lag aanzienlijk lager dan de simulaties van Charles Leclerc en Verstappen op eerdere dagen. Het blijft natuurlijk afvragen in hoeverre de Zilverpijlen al alle 'sandbags' van de wagen hebben gegooid. Na een uurtje pauze verschijnen de coureurs weer voor de laatste sessie van de week, zonder Verstappen dus.

Gerelateerd