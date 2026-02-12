close global

Waché, RB22, socials

Waché hoort opmerking Wolff over Red Bull: 'Sommige concurrenten spelen spelletjes'

Waché hoort opmerking Wolff over Red Bull: 'Sommige concurrenten spelen spelletjes'

Remy Ramjiawan
Waché, RB22, socials

Volgens Pierre Waché zijn de opmerkingen van Toto Wolff simpelweg spelletjes vanuit de concurrentie. De Oostenrijker wees Red Bull Racing aan als de benchmark, maar dat vindt de technisch directeur van Red Bull Racing toch wel erg voorbarig.

Max Verstappen wist woensdag de concurrentie te imponeren. Te midden van het controversiële motorfoefje waar de Mercedes-teams gebruik van zouden maken, wordt de focus juist verlegd naar het Oostenrijkse team dat dit jaar debuteert met hun eigen krachtbron. Niet alleen Wolff keek zijn ogen uit bij Red Bull; ook George Russell was complimenteus, evenals James Vowles van Williams, en Carlos Sainz is eveneens bezorgd over een mogelijke voorsprong van Red Bull.

Waché niet eens met uitspraak Wolff

Waché legt na afloop van de tweede testdag in Bahrein bij F1TV uit dat de soep echt niet zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend. "Daar ben ik het totaal niet mee eens, nee," reageert de technisch directeur op de uitspraak van Wolff. "Om eerlijk te zijn weten we het gewoon nog niet," gaat hij verder. De Red Bull Ford-motor lijkt betrouwbaar te zijn en Waché houdt zich vast aan de feiten. "Wat we moeten erkennen, is dat deze motor nu iets meer dan drie jaar bestaat en het werk gewoon erg goed is gedaan," legt hij uit.

'Concurrentie speelt spelletjes'

De woorden van Wolff ziet hij als een spelletje: "Om nu te zeggen dat wij de benchmark zijn, daar ben ik nog niet van overtuigd. Het is een spelletje waar sommige concurrenten aan meedoen. Wij zijn erg blij met wat we nu hebben en we hebben geen grote problemen; dat is het allerbelangrijkste."

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Red Bull Toto Wolff Pierre Waché

