Stroll wijst naar grote uitdaging met AMR26: 'We zijn vier seconden te langzaam'
Stroll wijst naar grote uitdaging met AMR26: 'We zijn vier seconden te langzaam'
Lance Stroll is nog helemaal niet tevreden over de 2026-wagen van Aston Martin. De Canadees legt bij onder anderen PlanetF1 uit dat de wagen flink tekortkomt, met name op het gebied van de power unit.
Eerder vandaag werd al bekend dat Aston Martin het koelingspakket moest aanpassen om de Honda-krachtbron voldoende te laten afkoelen in de woestijn van Bahrein. Het zijn precies de problemen die het team wil tegenkomen tijdens de testdagen, zodat ze voor de start van het seizoen opgelost kunnen worden. Toch is Stroll ook helder: de wagen komt momenteel te kort.
Leerfase
"We zijn nog steeds de auto aan het leren kennen, evenals de motor. We hebben veel werk te doen, we moeten terrein goedmaken. We hebben waarschijnlijk 400 ronden minder gereden dan de concurrentie door Barcelona en alles wat we hebben gemist, dus we moeten gewoon blijven pushen," opent Stroll over de AMR26. Op de vraag waar de problemen momenteel precies zitten, is Stroll duidelijk: "Het is een combinatie van dingen: motor, balans, grip. Het is niet één ding, het is een combinatie." Daarnaast wijst Stroll naar de Honda-krachtbron: "Ja, deels wel. Zeker. Een groot deel daarvan komt daardoor. Op dit moment is het niet geweldig, dat is zeker."
Achterstand op concurrentie
Op de vraag of het gat richting de rivalen gedicht kan worden, schetst Stroll de pijnlijke situatie voor Aston Martin: "Op dit moment lijken we zo’n vier seconden achter de topteams te zitten, vier en een halve seconde. Dus het is onmogelijk om te weten welke brandstofladingen en setups de anderen gebruiken. Maar nu moeten we proberen vier seconden prestatie te vinden. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen is 2026-auto's nu al beu en hint op pensioen, Leclerc snelste coureur in Bahrein | GPFans Recap
- 29 minuten geleden
Leclerc sluit testdag twee als snelste af, meeste kilometers voor Norris
- Vandaag 17:10
Formule 1-paddock krijgt bezoekje van tennisgrootheid Carlos Alcaraz | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
VIDEO: Problemen bij Red Bull Racing tijdens F1-testdagen, Stroll zit ‘in de put’ | GPFans News
- 1 uur geleden
Verstappen gaat door over vertrek: "Dan race ik toch gewoon ergens anders"
- 2 uur geleden
- 6
LIVE | Formule 1-testweek Bahrein: Red Bull en Mercedes de baan op na problemen
- Vandaag 15:52
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari