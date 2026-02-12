Lance Stroll is nog helemaal niet tevreden over de 2026-wagen van Aston Martin. De Canadees legt bij onder anderen PlanetF1 uit dat de wagen flink tekortkomt, met name op het gebied van de power unit.

Eerder vandaag werd al bekend dat Aston Martin het koelingspakket moest aanpassen om de Honda-krachtbron voldoende te laten afkoelen in de woestijn van Bahrein. Het zijn precies de problemen die het team wil tegenkomen tijdens de testdagen, zodat ze voor de start van het seizoen opgelost kunnen worden. Toch is Stroll ook helder: de wagen komt momenteel te kort.

Leerfase

"We zijn nog steeds de auto aan het leren kennen, evenals de motor. We hebben veel werk te doen, we moeten terrein goedmaken. We hebben waarschijnlijk 400 ronden minder gereden dan de concurrentie door Barcelona en alles wat we hebben gemist, dus we moeten gewoon blijven pushen," opent Stroll over de AMR26. Op de vraag waar de problemen momenteel precies zitten, is Stroll duidelijk: "Het is een combinatie van dingen: motor, balans, grip. Het is niet één ding, het is een combinatie." Daarnaast wijst Stroll naar de Honda-krachtbron: "Ja, deels wel. Zeker. Een groot deel daarvan komt daardoor. Op dit moment is het niet geweldig, dat is zeker."

Achterstand op concurrentie

Op de vraag of het gat richting de rivalen gedicht kan worden, schetst Stroll de pijnlijke situatie voor Aston Martin: "Op dit moment lijken we zo’n vier seconden achter de topteams te zitten, vier en een halve seconde. Dus het is onmogelijk om te weten welke brandstofladingen en setups de anderen gebruiken. Maar nu moeten we proberen vier seconden prestatie te vinden. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen."

