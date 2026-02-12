Olympische atleet toont bijzonder startnummer: 'Ik doe het net als Max Verstappen'
Olympische atleet toont bijzonder startnummer: 'Ik doe het net als Max Verstappen'
De Nunspeetse Bruna Moura, die namens Brazilië uitkomt op de Olympische Winterspelen in Italië, kreeg kwalificatienummer 69 toebedeeld. Die kans liet Moura niet voorbijgaan, zonder daarbij een knipoog richting Max Verstappen te maken.
Toen vorig jaar duidelijk werd dat Lando Norris weleens wereldkampioen kon worden, ontstond het idee dat Verstappen mogelijk zou terugkeren naar zijn oude startnummer 33. Toch liet de Nederlander in het midden of dat daadwerkelijk zijn nummer zou worden, want ook nummer 3 kon worden overgenomen van Daniel Ricciardo, wat uiteindelijk ook is gelukt. Desondanks flirtte Verstappen met startnummer 69 en los van de schunnige ondertoon gaf hij aan dat het marketingtechnisch ook handig is, omdat het ondersteboven hetzelfde nummer blijft.
Kwalificatienummer
Moura doet op de Spelen mee aan het langlaufen en kreeg daar kwalificatienummer 69 uitgereikt. Met een grote lach legt ze uit: "Ik doe het net als Max Verstappen met mijn nummer, ondersteboven!"
- 5
