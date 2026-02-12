Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt zich in het motorrelletje dat is ontstaan over de compressieverhouding vooral zorgen te maken over de rol van de FIA en FOM in het verdere verloop van het onderwerp. Waar Red Bull eerder een neutralere houding aannam, zou het nu de kant van Ferrari, Audi en Honda hebben gekozen, waardoor de bepalende stemmen bij die twee entiteiten liggen.

Met nog zo’n drie weken te gaan voordat het seizoen van start gaat, lijkt de FIA een knoop te willen doorhakken over het veelbesproken foefje van Mercedes. Dat gebeurt overigens op democratische wijze, waarbij de supermeerderheid in de Power Unit Advisory Committee uiteindelijk bepaalt wat er gaat gebeuren. Een beslissing kan worden genomen als vier van de vijf motorfabrikanten achter een wijziging staan, maar daarnaast is ook de steun van de FIA en FOM vereist.

Artikel gaat verder onder video

FIA en FOM hebben sleutel in handen

Wolff stelt in gesprek met Motorsport.com dat de bal dan ook vooral bij die twee partijen ligt. Daarnaast benadrukt de Oostenrijker dat ook voor hem nog niet duidelijk is welke kant de sport op wil gaan, zo kort voor de start van het seizoen. "Het zijn niet alleen de teams, je hebt ook de stem van de FIA nodig en je hebt de stem van de commerciële rechtenhouder nodig. Maar als zij besluiten om een bepaalde mening of een bepaalde agenda te delen, dan ben je de pineut", legt hij uit.

Wolff hoopt dat eerdere afspraken nog geleden

Wel hoopt hij dat de eerdere uitspraken nog altijd gelden. "Tijdens het hele proces waarin we de motor hebben ontworpen, hebben we de FIA nauw betrokken bij alle beslissingen die we hebben genomen. We hebben alle garanties gekregen dat wat we hebben gedaan volgens de regels was. En het is ook niet zo dat we hier over een enorme performance differentiator spreken", aldus de teambaas van Mercedes.

Gerelateerd