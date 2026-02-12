Wolff kijkt uit naar Verstappen in Mercedes tijdens NLS: 'Gaan wij van genieten'
Wolff kijkt uit naar Verstappen in Mercedes tijdens NLS: 'Gaan wij van genieten'
Mercedes-teambaas Toto Wolff is trots dat Max Verstappen in de Nürburgring Langstrecken-Serie in een Mercedes gaat rijden. De Oostenrijker legt bij Autosport uit dat het uitstellen van de start van het seizoen in Duitsland logisch is, want met Verstappen in de race stemmen er aanzienlijk meer fans af op het spektakel.
Verstappen heeft meerdere keren aangegeven dat hij graag eens de iconische 24 uur van de Nordschleife wil rijden. Daarvoor is vorig jaar de eerste stap gezet met het behalen van de GT3-licentie, en ook de eerste GT3-race op de Nordschleife werd door de Nederlander gewonnen, samen met teamgenoot Chris Lulham.
Uitstel
Om dit jaar mee te mogen doen aan de 24-uursrace, moet Verstappen deelnemen aan minimaal één NLS-race, maar dat blijkt voorlopig moeilijk te combineren met de Formule 1. Verstappen.com Racing rijdt echter in de serie met een Mercedes-auto, en Wolff heeft daarom uitstel van de tweede NLS-race aangevraagd.
Motorsport.com meldde dat de organisatie heeft besloten de tweede race naar voren te halen, zodat deze precies tussen het Grand Prix-weekend in China en dat van Japan valt. Daardoor kan Verstappen alsnog meedoen en later in het jaar ook aan de 24-uursrace deelnemen.
Wolff ziet aantal kijkers flink toenemen door Verstappen
Wolff legt uit dat dit ook niet anders kon, want de organisatie profiteert enorm van Verstappen in de Duitse klasse. “Het is een duidelijk voordeel voor de deelnemers en voor het kampioenschap. We hebben honderd keer meer kijkers op YouTube met Max die meedoet… en dat hij daarbij natuurlijk in een Mercedes rijdt, is iets waar wij van genieten.”
