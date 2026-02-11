Lance Stroll heeft met een knipoog gereageerd op de kritiek die George Russell heeft geuit over de nieuwe reglementen in de Formule 1. De Canadees suggereert dat zijn collega waarschijnlijk heel anders tegen de zaken aankijkt zodra de resultaten op het circuit behaald worden. Volgens Stroll zou een dominante overwinning de zorgen over de technische veranderingen snel doen verdwijnen.

De discussie is ontstaan naar aanleiding van de ingrijpende wijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd, waaronder de nieuwe krachtbronnen en aangepaste aerodynamica. Russell uitte eerder zijn ongenoegen over het 'onnatuurlijke' gevoel van het moeten terugschakelen op rechte stukken om energie terug te winnen. Daarnaast klaagde de Mercedes-coureur over een gebrek aan grip van de nieuwe banden en de toegenomen werklast in de cockpit, waardoor coureurs meer als engineers zouden moeten optreden.

Minder zeuren

Stroll ziet de situatie echter nuchter in en verwacht dat het succes van Mercedes de zorgen van Russell zal wegnemen. "Ik weet zeker dat George, als hij de race in Australië straks met dertig seconden voorsprong wint in zijn Mercedes, het niet erg zal vinden om terug te schakelen op de rechte stukken en aan lift-and-coast te doen. Misschien dat hij tegen die tijd wel van gedachten verandert", zo citeert Motorsport.com De Britse coureur van Mercedes wordt momenteel als de grote favoriet beschouwd, zeker nadat de nieuwe W17 tijdens eerdere tests in Barcelona al meer dan vijfhonderd ronden probleemloos wist af te leggen.

Niet constant voluit

Hoewel Stroll de spot drijft met de kritiek van zijn concurrent, is hij zelf ook niet onverdeeld enthousiast over de nieuwe koers van de koningsklasse. De Aston Martin-coureur had liever een ander pad gezien voor de motoren in de sport. "Helaas is de autosport steeds meer die kant opgegaan, met onder andere batterijvermogen. In de tien jaar dat ik meedraai, gaat het zelfs in races al om brandstofmanagement, bandenmanagement - je rijdt gewoon niet meer constant voluit. Zelfs met de huidige banden, en ook in veel kwalificatieronden onder bepaalde omstandigheden, ga je niet volledig op de limiet. Ik zou graag in een F1-tijdperk rijden zoals vroeger, met pitstops om bij te tanken, lichte auto's en goede banden, waarin je altijd voluit gaat. Maar helaas is dat nu niet de realiteit. Maar goed, wie er in Australië op pole staat, zal er waarschijnlijk niet om malen."