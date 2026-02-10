close global

Newey looking concerned in Aston Martin polo and cap edited in front of a Red Bull factory

VIDEO | Zo bouwt Newey ‘Red Bull 2.0’ bij Aston Martin | GPFans Special

VIDEO | Zo bouwt Newey ‘Red Bull 2.0’ bij Aston Martin | GPFans Special

Remy Ramjiawan

Één van de teams waar toch wel een hoge verwachting van is, is het team van Aston Martin. De renstal heeft de verwachtingen tijdens de presentatie van de AMR26 wat getemperd, maar de strategie die door Lawrence Stroll is uitgezet, lijkt wel heel erg op wat Red Bull Racing in het verleden heeft gedaan. Wat zijn de parallelen en lukt Aston Martin om uiteindelijk hetzelfde succes te behalen? In deze GPFans Special duiken we erin!

