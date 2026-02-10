VIDEO | Zo bouwt Newey ‘Red Bull 2.0’ bij Aston Martin | GPFans Special
VIDEO | Zo bouwt Newey ‘Red Bull 2.0’ bij Aston Martin | GPFans Special
Één van de teams waar toch wel een hoge verwachting van is, is het team van Aston Martin. De renstal heeft de verwachtingen tijdens de presentatie van de AMR26 wat getemperd, maar de strategie die door Lawrence Stroll is uitgezet, lijkt wel heel erg op wat Red Bull Racing in het verleden heeft gedaan. Wat zijn de parallelen en lukt Aston Martin om uiteindelijk hetzelfde succes te behalen? In deze GPFans Special duiken we erin!
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO
VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam
- 17 minuten geleden
Ferrari
Montoya waarschuwt Ferrari-fans: "Snelle ronde juist door waardeloze auto'
- 58 minuten geleden
- 1
VIDEO
VIDEO | Zo bouwt Newey ‘Red Bull 2.0’ bij Aston Martin | GPFans Special
- 1 uur geleden
Red Bull
Dit is het testschema voor Max Verstappen en Red Bull in Bahrein
- 2 uur geleden
Lewis Hamilton
Hamilton-fans zwaar verdeeld over Kim Kardashian-date: "Extreem hypocriet van hem"
- 2 uur geleden
Laurent Mekies
Red Bull Racing-teambaas Mekies mist eerste testweek in Bahrein na medische ingreep
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
40.000+ views
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
40.000+ views
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
30.000+ views
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari