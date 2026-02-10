McLaren-CEO Zak Brown vertelt onder de indruk te zijn van het resultaat van de gloednieuwe samenwerking tussen Red Bull en Ford. Red Bull Racing rijdt dit jaar - ondersteund door Ford - voor het eerst met een Formule 1-krachtbron van eigen makelij.

Red Bull Racing besloot een sprong in het diepe te wagen en zelf krachtbronnen te gaan fabriceren, toen motorleverancier Honda eind 2021 bekendmaakte de sport te zullen verlaten, om vervolgens 180 graden te draaien en vanaf 2026 exclusief te gaan leveren aan het team van Aston Martin. Red Bull vond in het Amerikaanse Ford een nieuwe partner en besloot vanaf 2026 - als nieuwe motorische reglementen hun intrede zouden pakken - met een krachtbron van eigen makelij te gaan rijden. Inmiddels is het zover. De DM01, vernoemd naar wijlen Dietrich Mateschitz, ligt achterin de RB22 en heeft zijn eerste meters gemaakt tijdens de testweek in Barcelona.

Brown onder de indruk van motor Red Bull Racing

Alhoewel vooral Mercedes indruk maakte op Spaanse bodem door probleemloos meer dan vijfhonderd ronden te verrijden, gooide ook Red Bull Racing hoge ogen met de betrouwbaarheid van de krachtbron. Een groot deel van de concurrentie heeft zich lovend uitgelaten over het werk dat Red Bull en Ford verricht hebben, al zal logischerwijs nog moeten blijken in hoeverre Red Bull Racing een vuist kan maken tegen Mercedes en Ferrari. Hoe dan ook, ook McLaren-CEO Zak Brown is onder de indruk van de concurrent.

Zeer geavanceerde, nieuwe en nog niet volledig ontwikkelde regelgeving

Tijdens de lancering van de nieuwe McLaren vertelde hij tegenover de aanwezige media, waaronder GPBlog: "De motor van Red Bull-Ford lijkt ontzettend sterk, dus petje af. Hij oogde niet alleen ontzettend snel, maar ook erg betrouwbaar. De betrouwbaarheid leek over het algemeen erg hoog, zeker gezien de zeer geavanceerde, nieuwe en nog niet volledig ontwikkelde regelgeving. De hoeveelheid kilometers die iedereen heeft afgelegd was indrukwekkend. Dus ik denk dat dat de dingen waren die eruit sprongen: de [Red Bull] Ford-motor en de algemene betrouwbaarheid onder de zeer geavanceerde nieuwe regels."

