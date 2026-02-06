Hoewel de FIA naar verluidt een akkoord heeft bereikt om het gevonden voordeel van Mercedes een halt toe te roepen, begint de tijd inmiddels wel te dringen. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat de Power Unit Advisory Committee (PUAC) geen besluitvormend orgaan is. Dat betekent dat de F1-commissie zich eerst nog over de wijziging moet buigen, waarna ook de FIA World Motor Sport Council er een oordeel over zal moeten vellen.

Donderdag werd het veelbesproken compressievoordeel, waarmee Mercedes naar schatting tien tot vijftien pk extra heeft weten te vinden, besproken tijdens een PUAC-vergadering. Daarbij zouden de fabrikanten een akkoord hebben bereikt om de compressieverhouding niet langer bij kamertemperatuur te meten, maar bij hogere temperaturen. Audi, Ferrari en Honda zouden voor deze oplossing hebben gelobbyd en waar Red Bull Ford zich in eerste instantie neutraal opstelde, zou het team zich inmiddels ook bij de drie tegenstanders van het trucje hebben gevoegd.

Artikel gaat verder onder video

Diverse commissies moeten zich over wijziging buigen

Het doel is om het gevonden slimmigheidje nog vóór de seizoensstart in Melbourne te verbieden, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. De PUAC heeft immers geen besluitvormende bevoegdheid en kan geen bindende uitspraken doen. Dat betekent dat de FIA de reguliere procedure moet volgen, waarbij het onderwerp eerst in de F1-commissie wordt besproken, waarna ook de FIA World Motor Sport Council zich erover moet uitspreken. Hierdoor dreigt tijdnood, aangezien het eerste raceweekend al over iets minder dan een maand van start gaat in Melbourne.

Mercedes hint op juridische gevolgen

Het verhaal kan nog een staartje krijgen. Zo meldde hetzelfde medium eerder al dat Mercedes-Benz CEO Ola Källenius de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Daarbij zou hij bereid zijn juridische stappen te ondernemen, mocht de FIA besluiten het reglement aan te passen.

Gerelateerd