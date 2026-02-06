'FIA stuit op obstakels om motortruc te verbieden voor seizoensstart'
'FIA stuit op obstakels om motortruc te verbieden voor seizoensstart'
Hoewel de FIA naar verluidt een akkoord heeft bereikt om het gevonden voordeel van Mercedes een halt toe te roepen, begint de tijd inmiddels wel te dringen. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat de Power Unit Advisory Committee (PUAC) geen besluitvormend orgaan is. Dat betekent dat de F1-commissie zich eerst nog over de wijziging moet buigen, waarna ook de FIA World Motor Sport Council er een oordeel over zal moeten vellen.
Donderdag werd het veelbesproken compressievoordeel, waarmee Mercedes naar schatting tien tot vijftien pk extra heeft weten te vinden, besproken tijdens een PUAC-vergadering. Daarbij zouden de fabrikanten een akkoord hebben bereikt om de compressieverhouding niet langer bij kamertemperatuur te meten, maar bij hogere temperaturen. Audi, Ferrari en Honda zouden voor deze oplossing hebben gelobbyd en waar Red Bull Ford zich in eerste instantie neutraal opstelde, zou het team zich inmiddels ook bij de drie tegenstanders van het trucje hebben gevoegd.
Diverse commissies moeten zich over wijziging buigen
Het doel is om het gevonden slimmigheidje nog vóór de seizoensstart in Melbourne te verbieden, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. De PUAC heeft immers geen besluitvormende bevoegdheid en kan geen bindende uitspraken doen. Dat betekent dat de FIA de reguliere procedure moet volgen, waarbij het onderwerp eerst in de F1-commissie wordt besproken, waarna ook de FIA World Motor Sport Council zich erover moet uitspreken. Hierdoor dreigt tijdnood, aangezien het eerste raceweekend al over iets minder dan een maand van start gaat in Melbourne.
Mercedes hint op juridische gevolgen
Het verhaal kan nog een staartje krijgen. Zo meldde hetzelfde medium eerder al dat Mercedes-Benz CEO Ola Källenius de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Daarbij zou hij bereid zijn juridische stappen te ondernemen, mocht de FIA besluiten het reglement aan te passen.
Gerelateerd
Net binnen
Horner zag sollicitatiegesprek mislukken toen vrouw Geri erbij kwam: 'Hij tekende voor Mercedes'
- 7 minuten geleden
GP van Australië bezig met eerste voorbereidingen op seizoensopener | F1 Shorts
- 50 minuten geleden
- 44
Benetton B192 van Michael Schumacher voor gigabedrag verkocht
- 1 uur geleden
'Mercedes is bereid om met ander brandstof te rijden om voordeel motorfoefje te dempen'
- 1 uur geleden
- 2
'F1-teams drie maanden vóór Mercedes-geruchten al door FIA gewaarschuwd over loopholes'
- 2 uur geleden
Brown zoekt hereniging met Alonso: "Zeg ik elke keer als ik hem zie"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari