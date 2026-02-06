VIDEO: 'Mercedes dreigt met juridische stappen', Brown onder de indruk van Red Bull | GPFans News
De FIA heeft naar verluidt groen licht gegeven voor het motorfoefje dat Mercedes heeft ontwikkeld. Toch blijven Audi, Ferrari en Honda lobbyen voor een verbod op het trucje. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is de CEO van Mercedes-Benz er klaar mee en overweegt hij een stap naar de rechter, mocht de FIA onder druk van de andere F1-team alsnog besluiten in te grijpen.
