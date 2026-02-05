Het nieuwe seizoen lijkt al te zijn begonnen, met alle nieuwtjes die naar buiten komen. De teams zijn momenteel druk bezig met de data die vorige week tijdens de testdagen zijn verzameld en in deze GPFans Recap zetten we het belangrijkste nieuws van vandaag op een rijtje.

Vandaag kwam de FIA met een statement nadat het had vergaderd over het controversiële motorfoefje dat de Formule 1 flink bezighoudt. Dat foefje zou Red Bull ook hebben, al krijgt het team het mogelijk nog niet helemaal aan de praat. Daarnaast zit McLaren nog niet op het minimumgewicht met hun MCL40, en zou Lewis Hamilton in Barcelona een sterke reeks hebben neergezet, hoewel hij nog niet op volle toeren heeft gereden. Dit is de GPFans Recap van donderdag 5 februari.

Artikel gaat verder onder video

FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje

De FIA en de verschillende motorleveranciers komen vandaag, donderdag 5 februari, bijeen voor een belangrijke vergadering van het Power Unit Advisory Committee (PUAC). Hoewel er in de paddock volop wordt gespeculeerd dat dit overleg is ingelast vanwege de aanhoudende ruzie over de compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron, en mogelijk die van Red Bull Ford, benadrukt de FIA tegenover GPFans dat het al een tijdje op de agenda stond. Het statement van de FIA lezen? Klik hier!

Related image

'MCL40 kampt met flink wat overgewicht: problemen niet vóór seizoensstart opgelost'

Ook het team van McLaren heeft moeite om het minimumgewicht te halen dat momenteel geldt in de Formule 1. De MCL40 zou volgens Autoracer “ruim boven het minimumgewicht zitten” en naar verwachting start de regerend kampioen het seizoen dan ook met een te zware auto. Alles lezen over het overgewicht van de wagen van McLaren? Klik hier!

'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'

Hoewel het team van Red Bull Racing beschikt over kennis van het controversiële compressiefoefje, waarvan Mercedes gebruik zou maken, kan het Oostenrijkse team nog geen betrouwbare methode vinden om dit werkend te krijgen in de Ford-motor. Auto Motor und Sport stelt dat de ‘truc’ werkt, maar dat daarmee ook alles is gezegd. Alles lezen over Red Bull Ford die het trucje proberen te laten werken? Klik hier!

Related image

'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'

De FIA heeft naar verluidt groen licht gegeven voor het motorfoefje dat Mercedes heeft ontwikkeld. Toch blijven Audi, Ferrari en Honda lobbyen voor een verbod op het trucje. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is de CEO van Mercedes-Benz er klaar mee en overweegt hij een stap naar de rechter, mocht de FIA onder druk van de rivalen alsnog besluiten in te grijpen. Alles lezen over de mogelijke stap van de CEO van Mercedes? Klik hier!

'Ferrari en Hamilton waren het snelst in Barcelona zonder pushronde te doen'

Ferrari heeft in Barcelona een betere indruk achtergelaten dan vooraf werd verwacht. De scharlakenrode SF-26 lijkt volgens de eerste analyses een solide basis te vormen voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. "De Ferrari SF-26 is gezond geboren", zo luidt de conclusie van AutoRacer na de shakedown in Spanje. De hele analyse lezen over de SF-26 in Barcelona? Klik hier!

Gerelateerd