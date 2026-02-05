Hoewel het team van Red Bull Racing beschikt over kennis van het controversiële compressiefoefje, waarvan Mercedes gebruik zou maken, kan het Oostenrijkse team nog geen betrouwbare methode vinden om dit werkend te krijgen in de Ford-motor. Auto Motor und Sport stelt dat de ‘truc’ werkt, maar dat daarmee ook alles is gezegd.

Tijdens de winterstop werd bekend dat Mercedes met hun power unit een compressieverhouding van 18:1 kan behalen, terwijl het in 2026-reglement is vastgelegd op 16:1. Dat heeft ermee te maken dat de FIA de verhouding pas kan meten wanneer de wagen stilstaat; op dat moment zou de verhouding wél volgens het boekje zijn. Het levert het Duitse team een efficiëntere motor op, waar ook iets meer pk’s uit te halen zijn.

'Red Bull kent het trucje, maar worstelt ermee'

Red Bull zou eveneens over de techniek beschikken. Zo is er een oud-medewerker van Mercedes, inmiddels in dienst bij het Oostenrijkse team, die het trucje zou hebben doorverteld. Toch verklaarde De Telegraaf onlangs dat Red Bull in alle toonaarden ontkent het trucje te gebruiken. Ford-topman Mark Rushbrook stelde echter dat er wél een voordeel is gevonden, zonder daarbij aan te geven wat dat voordeel precies inhoudt.

Het Duitse medium stelt dat het momenteel niet helemaal duidelijk is of Red Bull Ford de compressieverhouding tijdens het rijden kan verhogen naar 18:1, zoals Mercedes dat kan. Hun bronnen beweren dat Red Bull weet hoe de truc werkt, maar dat er nog geen werkende toepassing is gevonden. Daarbij wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de power unit, die mogelijk afneemt bij het gebruik van het vermeende trucje.

