Ook het team van McLaren heeft moeite om het minimumgewicht te halen dat momenteel geldt in de Formule 1. De MCL40 zou volgens Autoracer “ruim boven het minimumgewicht zitten” en naar verwachting start de regerend kampioen het seizoen dan ook met een te zware auto.

Hoewel veel ogen tijdens het openingsweekend in Melbourne op Mercedes gericht zullen zijn, moet ook de constructeurskampioen van 2025 nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het team kampte tijdens de eerste testweek in Barcelona nog met brandstofproblemen, die later werden opgelost, en zal de nieuwe bolide verder aan de tand voelen tijdens de twee testweken in Bahrein.

Overgewicht MCL40

Toch lijkt dat te gebeuren met een auto die volgens het Italiaanse medium op dieet moet. Zo zou de wagen kampen met aanzienlijk overgewicht, al is niet duidelijk hoeveel te zwaar de auto momenteel is. Wel zijn er meerdere teams die moeite hebben om het minimumgewicht te halen. Vanaf 2026 moet een F1-auto minimaal 768 kilogram wegen, een reductie van meer dan 30 kilogram. Vorig seizoen lag het minimumgewicht nog op 800 kilogram.

