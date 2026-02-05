close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Brown, MCL40, instagram: mclarenf1, socials

'MCL40 kampt met flink wat overgewicht: problemen niet vóór seizoensstart opgelost'

'MCL40 kampt met flink wat overgewicht: problemen niet vóór seizoensstart opgelost'

Remy Ramjiawan
Brown, MCL40, instagram: mclarenf1, socials

Ook het team van McLaren heeft moeite om het minimumgewicht te halen dat momenteel geldt in de Formule 1. De MCL40 zou volgens Autoracer “ruim boven het minimumgewicht zitten” en naar verwachting start de regerend kampioen het seizoen dan ook met een te zware auto.

Hoewel veel ogen tijdens het openingsweekend in Melbourne op Mercedes gericht zullen zijn, moet ook de constructeurskampioen van 2025 nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het team kampte tijdens de eerste testweek in Barcelona nog met brandstofproblemen, die later werden opgelost, en zal de nieuwe bolide verder aan de tand voelen tijdens de twee testweken in Bahrein.

Overgewicht MCL40

Toch lijkt dat te gebeuren met een auto die volgens het Italiaanse medium op dieet moet. Zo zou de wagen kampen met aanzienlijk overgewicht, al is niet duidelijk hoeveel te zwaar de auto momenteel is. Wel zijn er meerdere teams die moeite hebben om het minimumgewicht te halen. Vanaf 2026 moet een F1-auto minimaal 768 kilogram wegen, een reductie van meer dan 30 kilogram. Vorig seizoen lag het minimumgewicht nog op 800 kilogram.

Gerelateerd

McLaren Lando Norris Oscar Piastri Zak Brown 2026-reglement MCL40

Net binnen

VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam

  • 17 minuten geleden
'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'
Mercedes

'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'

  • 1 uur geleden
  • 2
 'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'
Compressiefoefje

'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'

  • 1 uur geleden
Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'
Titelkansen

Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'

  • 2 uur geleden
  • 6
 Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement:
Komatsu reageert

Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement: "Dat is het enge gedeelte"

  • 2 uur geleden
FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
Power Unit Advisory Committee

FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari
 Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen:
30.000+ views

Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"

  • 19 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x