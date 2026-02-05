'MCL40 kampt met flink wat overgewicht: problemen niet vóór seizoensstart opgelost'
'MCL40 kampt met flink wat overgewicht: problemen niet vóór seizoensstart opgelost'
Ook het team van McLaren heeft moeite om het minimumgewicht te halen dat momenteel geldt in de Formule 1. De MCL40 zou volgens Autoracer “ruim boven het minimumgewicht zitten” en naar verwachting start de regerend kampioen het seizoen dan ook met een te zware auto.
Hoewel veel ogen tijdens het openingsweekend in Melbourne op Mercedes gericht zullen zijn, moet ook de constructeurskampioen van 2025 nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het team kampte tijdens de eerste testweek in Barcelona nog met brandstofproblemen, die later werden opgelost, en zal de nieuwe bolide verder aan de tand voelen tijdens de twee testweken in Bahrein.
Overgewicht MCL40
Toch lijkt dat te gebeuren met een auto die volgens het Italiaanse medium op dieet moet. Zo zou de wagen kampen met aanzienlijk overgewicht, al is niet duidelijk hoeveel te zwaar de auto momenteel is. Wel zijn er meerdere teams die moeite hebben om het minimumgewicht te halen. Vanaf 2026 moet een F1-auto minimaal 768 kilogram wegen, een reductie van meer dan 30 kilogram. Vorig seizoen lag het minimumgewicht nog op 800 kilogram.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
- 17 minuten geleden
'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'
- 1 uur geleden
- 2
'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'
- 1 uur geleden
Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'
- 2 uur geleden
- 6
Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement: "Dat is het enge gedeelte"
- 2 uur geleden
FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
- 16 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari