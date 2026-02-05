close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Formula1.com

VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam

VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam

Remy Ramjiawan

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan.

Gerelateerd

Alpine 2026-reglement Motorreglement 2026 F1-seizoen 2026

Net binnen

VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam

  • 20 minuten geleden
'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'
Mercedes

'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'

  • 1 uur geleden
  • 2
 'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'
Compressiefoefje

'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'

  • 1 uur geleden
Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'
Titelkansen

Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'

  • 2 uur geleden
  • 6
 Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement:
Komatsu reageert

Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement: "Dat is het enge gedeelte"

  • 3 uur geleden
FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
Power Unit Advisory Committee

FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari
 Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen:
30.000+ views

Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"

  • 19 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x