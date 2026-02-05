VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Raceteam
VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
- 20 minuten geleden
Mercedes
'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'
- 1 uur geleden
- 2
Compressiefoefje
'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'
- 1 uur geleden
Titelkansen
Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'
- 2 uur geleden
- 6
Komatsu reageert
Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement: "Dat is het enge gedeelte"
- 3 uur geleden
Power Unit Advisory Committee
FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
75.000+ views
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
30.000+ views
Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
- 16 januari
30.000+ views
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari