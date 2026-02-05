Ayao Komatsu waarschuwt dat de nieuwe motorreglementen die dit jaar zijn ingegaan voor een enorme verschuiving in de pikorde kunnen zorgen. Volgens de teambaas van Haas is het managen van de elektrische energie de grootste uitdaging van het nieuwe tijdperk. Fouten op dit gebied zullen niet alleen genadeloos worden afgestraft met grote tijdverliezen, maar het zal ook voor de toeschouwers meteen pijnlijk duidelijk zijn.

Met de introductie van de nieuwe krachtbronnen is de balans tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen bijna gelijkgetrokken. Waar de verbrandingsmotor aan kracht heeft ingeleverd, is de output van de MGU-K gestegen naar 350 kilowatt. Tijdens de afgelopen shakedown in Barcelona kregen de teams voor het eerst een voorproefje van hoe complex deze systemen zijn. Volgens Komatsu is de impact van een verkeerde instelling vele malen groter dan in voorgaande seizoenen.

Zichtbare fouten en grote tijdverliezen

Komatsu waarschuwt dat een klein foutje in de software of de bediening door de coureur aankomend seizoen grote gevolgen heeft. "Ik denk dat als er iets misgaat, het vrij duidelijk zal zijn, want we hebben het niet over een paar tienden. Je kunt heel, heel gemakkelijk zelfs een halve seconde, zes tienden of zeven tienden verliezen. Dat is het enge gedeelte", legde de Japanner uit tegenover PlanetF1.

Deze fouten zullen volgens de teambaas ook voor de fans niet onopgemerkt blijven. "Wat betreft de zichtbaarheid voor de fans, denk ik dat fans meteen zullen zien of iemand de energie niet correct inzet. Laten we zeggen dat iemand zijn kwalificatieronde begint op het rechte stuk richting bocht één; je zult meteen beseffen dat ze het niet goed hebben gedaan", vervolgde hij.

Integratie tussen coureur en engineer

Om deze complexe systemen onder de knie te krijgen, is het belangrijker dan ooit dat de coureurs en hun engineers nauw samenwerken. De beperkte hoeveelheid energie die teruggewonnen kan worden, dwingt de teams tot precisie. "Eerlijk gezegd denk ik niet dat je coureurs en engineers in dit geval kunt scheiden. Maar dit is zowel het goede als het slechte van de uitdagingen van dit nieuwe reglement; de coureurs en engineers moeten echt op een veel meer geïntegreerde manier samenwerken dan voorheen om de auto te ontwikkelen", aldus Komatsu.

Steile leercurve

Na de testdagen in Barcelona verhuist het circus naar Bahrein, maar de echte test zal volgens Komatsu pas tijdens de seizoensopener in Australië zijn. De verschillende omstandigheden op de verschillende circuits zullen de teams telkens weer voor uitdagingen stellen. "Zelfs als je het stadium bereikt waarin je veel vertrouwen hebt in Bahrein wat betreft consistentie, dan ga je naar Melbourne in compleet andere omstandigheden. Dat wordt weer een enorme uitdaging. Ik denk dus dat het voor de meesten van ons een zeer steile leercurve zal zijn", zo besloot de Haas-teambaas.