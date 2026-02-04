Formule 1-journalist Peter Windsor heeft zich in zijn meest recente YouTube-livestreams uitgesproken over de capaciteiten van Pierre Gasly. De grid voor het Formule 1-seizoen van 2026 is inmiddels volledig rond, met Isack Hadjar als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar toch vraagt Windsor zich af wat Gasly zou kunnen bereiken in de juiste auto. De Britse journalist meent dat als Gasly over een winnende wagen beschikt, hij "absoluut" races winnen: "Als Max zeven overwinningen behaalt, pakt hij er drie."

Windsor benadrukt dat Gasly het niveau van Max Verstappen niet zal bereiken, maar dat dit niet in de weg hoeft te staan van succes in de Formule 1. "Dat hangt ervan af wat je precies bedoelt. Voor een wereldtitel zie ik het niet gebeuren", klinkt het onder andere. De journalist prijst de scherpe feedback, zijn rustige aanpak en de juiste mentaliteit van Gasly en plaatst hem qua niveau ongeveer op een lijn met George Russell. "Maar alles bij elkaar genomen is Max gewoon van een andere orde dan Pierre".

Gasly's verleden en toekomst bij Alpine

De discussie over het potentieel van Gasly komt niet uit het niets. De Fransman heeft een lange weg afgelegd binnen de Red Bull-familie, waar hij in 2019 een kans kreeg bij het topteam, maar na teleurstellende resultaten weer werd teruggestuurd. Red Bull staat al jaren bekend om het snelle wisselen van coureurs die Verstappen niet kunnen bijbenen. Via een aantal omwegen belandde Gasly uiteindelijk bij Alpine, waar hij sporadisch indruk weet te maken. Gasly heeft zijn toekomst voor de lange termijn aan Alpine verbonden. Hij ligt tot in ieder geval eind 2028 vast bij de Franse formatie. In 2026 wordt hij bij Alpine geflankeerd door Franco Colapinto en zal het team gebruik maken van Mercedes-motoren. Een strategische zet waar Gasly optimistisch over is. Hij gaf eerder aan dat hij in zijn tijd bij Red Bull te weinig steun voelde om te kunnen slagen.

De daadwerkelijke line-up van Red Bull Racing

De vraag of Gasly ooit nog terug kan keren bij Red Bull, is echter niet voor het komende seizoen. Red Bull Racing heeft de line-up voor dit jaar al lang en breed gepresenteerd: Max Verstappen blijft de onbetwiste kopman, met een contract tot en met 2028. Zijn nieuwe teammaat is de 21-jarige Fransman Isack Hadjar, die promoveert na een indrukwekkend debuutseizoen bij zusterteam Racing Bulls in 2025, waar hij onder andere een podiumplaats uit het vuur wist te slepen tijdens de Grand Prix van Nederland. Peter Windsor is te spreken over de keuze voor Hadjar en meent dat Hadjar slim genoeg is om daadwerkelijk van Verstappen te leren, in tegenstelling tot zijn voorgangers.

Onzekerheid over de nieuwe reglementen

"Of Red Bull in 2026 überhaupt over zo'n winnende auto beschikt, blijft voorlopig afwachten. Met compleet nieuwe technische reglementen en een gloednieuwe motor is het koffiedik kijken hoe de krachtverhoudingen eruit zullen zien". Windsor is nerveus over de competitiviteit van de nieuwe Red Bull-Ford motor, maar gelooft dat Verstappen door zijn rijstijl eventuele tekortkomingen van de auto kan compenseren en nog steeds wereldkampioen kan worden.

