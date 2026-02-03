close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Russell shaking hands with Mercedes boss Wolff at F1 track, both smiling

VIDEO: Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' l GPFans Raceteam

VIDEO: Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' l GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan.

Luister hier de volledige podcast

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

Brundle waarschuwt Norris richting 2026: 'Piastri komt terug met wraakgevoelens'
McLaren

Brundle waarschuwt Norris richting 2026: 'Piastri komt terug met wraakgevoelens'

  • 33 minuten geleden
Vowles over gemiste shakedown: 'Dat was niet de bedoeling'
Williams

Vowles over gemiste shakedown: 'Dat was niet de bedoeling'

  • 1 uur geleden
VIDEO: Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' l GPFans Raceteam
VIDEO

VIDEO: Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' l GPFans Raceteam

  • 1 uur geleden
'Hamilton neemt vlak voor start 2026 plotseling afscheid van manager Hynes'
Lewis Hamilton

'Hamilton neemt vlak voor start 2026 plotseling afscheid van manager Hynes'

  • 2 uur geleden
  • 6
 Horner lijkt compleet gedraaid in mening over Wolff:
Horner vs Wolff

Horner lijkt compleet gedraaid in mening over Wolff: "Enorm veel respect voor hem"

  • 3 uur geleden
  • 1
 VIDEO | Waarom de FIA telkens de F1-auto's aanpast | GPFans Special
VIDEO

VIDEO | Waarom de FIA telkens de F1-auto's aanpast | GPFans Special

  • Vandaag 17:14
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x