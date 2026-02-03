'Hamilton neemt afscheid van trouwe rechterhand', Verstappen deelt plan voor pensioen | GPFans Recap

De testdagen in Barcelona zitten er alweer op en dus leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent over het laatste nieuws in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Op dit moment is het net februari en dat betekent dat we over iets meer dan een maandje alweer de Grand Prix van Australië voor de deur hebben staan, een race waar toch met veel spanning naartoe wordt geleefd. Ondertussen is het grote mentale spelletje natuurlijk alweer begonnen. Zo horen we Toto Wolff onder meer klagen over de 'geheime vergaderingen' van de andere teams, terwijl hij bovendien te spreken was over de prima ogende krachtbron van Red Bull Racing. Aan de andere kant waren er ook nieuwtjes omtrent Lewis Hamilton, die volgens berichten afscheid lijkt te nemen van Marc Hynes, zijn trouwe rechterhand.

Wolff houdt rekening met Verstappen en hekelt "geheime vergaderingen" van de concurrentie

Mercedes heeft tijdens de eerste testweek in Barcelona een uitstekende indruk achtergelaten, waardoor velen het team nu al als topfavoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen zien. Teambaas Toto Wolff tempert echter de verwachtingen en benadrukt dat hij altijd rekening houdt met coureurs als Max Verstappen, die nog niet voluit zijn snelheid heeft laten zien. Dat zegt de Oostenrijker, terwijl de geruchten over de legaliteit van de Mercedes-krachtbron de ronde doen. Lees hier het hele verhaal met de uitspraken van Toto Wolff.

Verstappen over plannen na F1-pensioen: "Dat project wil ik laten groeien"

Max Verstappen heeft het een en ander prijsgegeven over zijn plannen voor na zijn loopbaan in de Formule 1. De Nederlander wil zich onder andere bezighouden met andere raceklassen en het helpen van jong talent. In een interview met Tag Heuer krijgt Verstappen de vraag of hij naast het racen nog andere passies heeft: "Racen!", trapt Verstappen lachend af. "Maar dan niet eens per se mijzelf. Het is bijvoorbeeld een van mijn doelen om een simulatorcoureur naar de echte wereld te brengen", zo vertelt hij onder meer. Lees hier het hele verhaal met de uitspraken van Max Verstappen.

Wolff geeft indringende waarschuwing af na optimisme bij Red Bull

Het Formule 1-team van Mercedes lijkt haar zaakjes goed op orde te hebben richting het nieuwe seizoen van 2026. Teambaas Toto Wolff oogt dan ook ontspannen, maar hij houdt wel een slag om de arm. De Oostenrijker ziet namelijk ook dat Red Bull Racing, dat dit jaar voor het eerst een eigen power unit heeft ontworpen, potentieel heeft. Lees hier het hele verhaal met de uitspraken van Toto Wolff.

'Hamilton neemt vlak voor start 2026 plotseling afscheid van manager Hynes'

Lewis Hamilton heeft vlak voor de start van het aanstaande Formule 1-seizoen voor de tweede keer afscheid moeten nemen van zijn meest vertrouwde professionele partner, Marc Hynes. Een opvallende zet van de zevenvoudig wereldkampioen, die dit jaar hoopt terug te slaan na een seizoen vol teleurstellingen. Lees hier het hele verhaal met het nieuws rondom Lewis Hamilton.

'Hamilton achter de schermen ontevreden over de nieuwe auto van Ferrari'

De Ferrari SF-26 heeft een goede indruk achtergelaten tijdens de recente shakedown in Barcelona, maar het gerucht gaat dat Lewis Hamilton achter de schermen niet tevreden is. Het werpt een schaduw over de veelbelovende performance van de nieuwe bolide van de Scuderia, en of de Ferrari inderdaad zo goed is als het leek. Lees hier het hele verhaal met het nieuws rondom Lewis Hamilton.

