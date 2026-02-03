Mercedes heeft tijdens de eerste testweek in Barcelona een uitstekende indruk achtergelaten, waardoor velen het team nu al als topfavoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen zien. Teambaas Toto Wolff tempert echter de verwachtingen en benadrukt dat hij altijd rekening houdt met coureurs als Max Verstappen, die nog niet voluit zijn snelheid heeft laten zien. Dat zegt de Oostenrijker, terwijl de geruchten over de legaliteit van de Mercedes-krachtbron de ronde doen.

De Duitse renstal kende een zeer succesvolle testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de W17 met 500 ronden de meeste kilometers aflegde. De nieuwe Mercedes-krachtbron voor 2026 wordt alom geprezen en lijkt nu al de benchmark qua betrouwbaarheid in de paddock te zijn. Toch is Mercedes-teambaas Toto Wolff voorzichtig. "Ik ben heel blij met hoe de testdagen voor ons zijn verlopen, maar een echt beeld van de krachtsverhoudingen hebben we nog niet", klinkt het. "Max is nog niet voluit gegaan in zijn Red Bull en dat geldt ook voor McLaren. Daarom ben ik nu nog voorzichtig en wil ik de verwachtingen temperen", citeert De Telegraaf.

Motorcontroversie

De dominante testweek van Mercedes wordt echter overschaduwd door een groeiende controverse rondom de legaliteit van hun nieuwe DM01-krachtbron. Concurrerende teams, waaronder Audi, Ferrari en Honda, hebben felle kritiek op een vermeend 'compressie-trucje' waarmee Mercedes een enorm vermogensvoordeel zou hebben. De FIA heeft na een technische bijeenkomst op 22 januari laten weten dat er op dit moment nog geen reglementaire overtredingen zijn geconstateerd, maar de politieke druk neemt toe.

Wolff reageert geïrriteerd op de klachten van de concurrentie. "Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk", klinkt het. Over de kritiek van de concurrentie, zegt Wolff vervolgens: "Ik snap niet dat sommige teams meer bezig lijken te zijn met anderen dan met zichzelf. Blijkbaar zijn er speciale en geheime vergaderingen belegd en brieven gestuurd met onze motor als onderwerp. Misschien zoeken ze nu al naar excuses, voordat het seizoen is begonnen. Laten we zeggen dat we allemaal anders zijn. Zo zouden wij het niet doen."

Concurrenten tonen ook snelheid

Ondanks de sterke testweek van Mercedes, lieten ook andere teams hun snelheid zien. Zo maakte Red Bull Racing indruk met hun nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, de DM01, die voor het eerst volledig in eigen huis is ontwikkeld. Max Verstappen toonde zich gematigd positief over de RB22 en liet optekenen dat het team "met de neus in de boter is gevallen." Ook Lando Norris, de regerend wereldkampioen, zette een respectabele derde tijd op het bord met zijn McLaren MCL40, ondanks een moeizame start van de testweek. Norris noemde de overstap naar de 2026-reglementen de "grootste verandering uit mijn F1-carrière."

De focus verschuift nu naar de officiële testdagen in Bahrein, die van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari worden verreden. Daar zullen de teams hun definitieve aerodynamische pakketten voor de seizoensopener in Australië laten zien, waar het Formule 1-seizoen op 8 maart van start gaat.

