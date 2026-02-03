close global

Verstappen over plannen na F1-pensioen: "Dat project wil ik laten groeien"

Verstappen over plannen na F1-pensioen: "Dat project wil ik laten groeien"

Jan Bolscher
Max Verstappen heeft het een en ander prijsgegeven over zijn plannen voor na zijn loopbaan in de Formule 1. De Nederlander wil zich onder andere bezighouden met andere raceklassen en het helpen van jong talent.

Max Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat we hem niet tot het einde der tijden in de Formule 1 zullen zien rijden. Zijn contract loopt tot eind 2028, en het is niet uitgesloten dat dat meteen het laatste contract van de viervoudig wereldkampioen zal zijn. En zodra de Red Bull Racing-coureur stopt als coureur in de koningsklasse van de autosport, gaan we hem ook niet meer in een andere hoedanigheid terugzien in de sport. Maar er is ook goed nieuws voor fans van de Limburger. Hij is namelijk niet van plan om volledig uit beeld te verdwijnen.

Verstappen heeft plannen voor de toekomst

In een interview met Tag Heuer krijgt Verstappen de vraag of hij naast het racen nog andere passies heeft: "Racen!", trapt Verstappen lachend af. "Maar dan niet eens per se mijzelf. Het is bijvoorbeeld een van mijn doelen om een simulatorcoureur naar de echte wereld te brengen. Dat is dit jaar al gebeurd, en hij doet het ontzettend goed." Verstappen doelt daarmee op Chris Lulham, die onder de vlag van Verstappen.com Racing de overstap naar de echte wereld heeft gemaakt. Lulham maakte in 2025 indruk met winst in de Gold Cup van de GT World Challenge Europe en een podiumplaats in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Dit seizoen komt hij uit voor het team van Verstappen.com Racing in de GT World Challenge

Projecten laten groeien

De 28-jarige coureur vervolgt: "Dat project wil ik op een natuurlijke wijze laten groeien, want het is iets waar ik heel erg van geniet. Ook voor de toekomst. Want ik geniet ervan om als coureur in de Formule 1 te rijden, maar ik kom nooit terug in bijvoorbeeld een managementrol. In een andere categorie, bijvoorbeeld endurance, zie ik dat wel gebeuren. En ik wil vanuit de simulatorwereld mogelijkheden creëren voor jonge coureurs die zelf de middelen niet hebben om in een echte raceauto te stappen."

