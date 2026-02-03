close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen verschijnt in nieuwe reclame, maakt indruk met acteertalent

Verstappen verschijnt in nieuwe reclame, maakt indruk met acteertalent

Jan Bolscher
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Max Verstappen heeft zijn opwachting gemaakt in een nieuwe reclame van biermerk Heineken. De verschijning van die viervoudig wereldkampioen is bijzonder kort, maar maakt desalniettemin de tongen los in de reacties.

Max Verstappen houdt er als viervoudig wereldkampioen Formule 1 tal van lucratieve samenwerkingen op na. Zo heeft de Nederlander onder andere de handen ineen geslagen met het Nederlandse biermerk Heineken. In een nieuwe reclame van de brouwerij, maakt Verstappen zelfs - net als profvoetballer Virgil van Dijk - zijn opwachting. En alhoewel de rol van Verstappen klein is, maakt het de tongen los in de reacties. "IS DAT MAX VERSTAPPEN?", leest het bijvoorbeeld. Een ander reageert: "Ik heb genoeg gezien. Geef hem een Oscar. Weer een ander schrijft met een knipoog: "Is dat Derek Verstappen?" Bekijk de video hier.

