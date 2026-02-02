Binnen het team van Ferrari is nog altijd een reorganisatie gaande, zo meldt Autoracer. Daarbij probeert het Italiaanse team nieuwe verantwoordelijken te vinden voor enkele sleutelposities. In dat kader is Ferrari uitgekomen bij Guillaume Dezoteux, die overkomt van Racing Bulls.

Onder leiding van Frédéric Vasseur probeert Ferrari terug te keren naar kampioenschapsgoud. De Fransman staat sinds 2023 aan het roer van de Scuderia, maar heeft tot nu toe nog geen titelwinnende wagen weten af te leveren. De auto voor 2026 moet beter aansluiten bij die ambitie en daarom haalt Ferrari meerdere ervaren specialisten binnen om succes te garanderen.

'Ferrari weet Dezoteux los te weken'

Een van die nieuwe gezichten is dus Dezoteux, die volgens het Italiaanse medium rechtstreeks werd geselecteerd door Vasseur. De Fransman komt over van Racing Bulls en zal bij Ferrari aan de slag gaan als Head of Performance Operations. Hij beschikt over ruime ervaring, die hij onder meer opdeed bij Michelin en Toro Rosso, waar hij de functie van hoofd voertuigprestaties bekleedde. Die rol vervulde hij de afgelopen maanden ook bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing.

Bij Ferrari sluit Dezoteux zich aan bij het technische team dat onder leiding staat van Diego Tondi en Frank Sanchez.

